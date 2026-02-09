一堆人上當！LINE官方示警「2情況」一定是詐騙：認證碼別亂給

生活中心／張尚辰報導

隨著詐騙手法日益多樣化，通訊軟體LINE近期再度發出提醒，呼籲用戶提高警覺，特別是遇到假冒客服人員或熟人帳號的訊息時，更要小心辨別。官方指出，凡是涉及「免費」、「限時」等誘因的內容，都應先確認真實來源，避免在不知情的情況下落入詐騙陷阱。

LINE官方說明，多數詐騙案件都建立在高度仿真的對話內容與刻意營造的緊急氛圍之上，例如假裝帳號異常、中獎通知或朋友臨時求助，藉此迫使用戶在短時間內做出操作。官方提醒，面對此類訊息，切勿因時間壓力或貪圖好處而貿然行動，應先查證對方身分。

官方特別強調，「認證碼」是帳號安全的重要防線，任何要求提供認證碼的行為，幾乎都可視為詐騙。若遇到此情況，建議立即封鎖並向平台檢舉，以防帳號遭不法人士接管。若帳號不幸被盜，用戶應透過LINE官方提供的「再次登入」流程進行處理，切勿依照非官方管道的指示操作。

為進一步降低風險，LINE建議用戶定期檢查帳號安全狀況，確保個人資料設定完整，包括電話號碼、電子郵件、登入密碼，以及是否已完成Apple或Google帳號綁定。

LINE也補充，綁定Apple或Google帳號有助於在帳號異常時加速取回使用權，但務必使用本人帳號進行綁定，避免因共用或誤綁他人帳號，反而產生新的安全問題。

