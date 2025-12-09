一堆人不知道！他大埔鐵板燒用餐「１舉動」被多收80元，過來人曝關鍵原因

平價鐵板燒以豐富配菜搭配現煎主餐，不僅能滿足味蕾需求，價格也相當親民。然而，關於續菜服務的規定，各分店似乎存在差異，讓消費者摸不著頭緒。一名網友日前在大埔鐵板燒用餐時，原以為可以免費加點蔬菜，沒想到結帳時卻被額外收取費用，引發網路熱烈討論，也讓許多人分享各店家的實際經驗。

大浦鐵板燒菜可以續嗎

該名消費者在Threads平台發文分享用餐經驗，表示自己記得大埔鐵板燒內用可以免費續一次青菜，但結帳時卻發現帳單多了80元的費用，讓他感到困惑不已。他在貼文中詢問：「為什麼第２次要收80元？」這個看似簡單的問題，卻意外引起廣大網友的關注與回應。

大浦鐵板燒分店規定不同

文章曝光後，眾多網友幫忙解答，「直營可免費續菜，加盟店沒免費續菜」「每間的規定不一樣，有些可以加菜、有些只能加一次、有些可以要求大分量但不能加菜」「不是每家都能續菜的」。還有網友建議，「有一些可以高麗菜、豆芽菜吃到飽，有一些則是白飯吃到飽，事先可以先詢問一下」「大埔很多分店９成以上都要加收費用（續加菜），建議消費前可以致電詢問，或者看有沒有張貼免費加菜訊息」。

大埔鐵板燒免費續菜店家

留言中也有許多熱心民眾分享各地分店的續菜政策，提供實用資訊給其他消費者參考，「今天才吃健行路的大埔，可以免費續唷！南屯路那間大埔也可以」「霧峰大埔超讚，飯、菜都可續」「台北八德路的大埔，青菜可以吃２份」「虎尾的直接拉布條可以續菜」「台中我吃過很多家，目前真的只有大里德芳南路的很ok，你還沒吃完，師傅已經在問你要不要加菜了」。不過，若想確認店家是否提供續菜服務，建議還是事前查看Google評論或直接致電詢問，避免結帳時產生不必要的糾紛。

▲大埔鐵板燒部分分店有提供加菜服務。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

