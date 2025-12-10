一堆人不知道！他綠燈過馬路「１原因」遭罰500元，警方曝正確做法

繁忙的都市街頭，行人穿越馬路時總是與時間賽跑，當斑馬線旁的「小綠人」號誌開始閃爍倒數時，許多民眾會選擇加快腳步通過路口。然而，這個看似合理的行為卻可能觸法受罰，最高可面臨500元罰鍰。近日有網友因為在號誌閃燈的最後幾秒衝過馬路，結果收到違規罰單，引發網路熱議，也讓民眾重新檢視行人過馬路的相關規定。

行人號誌燈閃爍過馬路遭罰

一名網友在社群平台分享自身經歷，近日過馬路時，發現行人號誌燈（小綠人）閃爍且還有５秒，因此小跑步衝過路口，沒想到被一旁警方發現，依據《道路交通管理處罰條例》第78條第１項第１條「行人不依標誌標線號誌之指示」規定，開出500元罰單，讓他相當無奈，同時學到教訓，原來就算是綠燈，只要號誌燈開始閃爍就不能進入道路、衝過馬路。

網友看法兩極

針對這起開罰事件，網友們在留言區表達不同看法，「明明一堆逆向、闖紅燈、嚴重危害道路安全的危險駕駛不取締，找這種不用花力氣追的行人開刀」「爛死了，我家附近有小綠人秒數只有12秒的，照這邏輯大概每個人都要衝了」。不過也有網友指出：「之前也有過類似經驗，超氣，但也是趕快把罰單繳掉，用路時多注意不要再發生類似狀況，規定都是死的沒有討論空間，只能自認倒霉」。

小綠人閃爍禁止跨入道路

類似「走綠燈轉紅」遭罰的情況並非個案，過去已有多名行人收到罰單。台中市政府法制局曾針對此類問題提出解釋，依據道路交通標誌標線號誌設置規則第207條規定，行人專用號誌在「行走行人」（小綠人）的綠色燈號閃光顯示時，主要功能是警告行人綠燈剩餘時間不多。此時如果已經進入道路的行人，應該快速通過或停止於道路中的交通島上；但如果尚未進入道路的行人，則禁止跨入。違反此規定者，將依道路交通管理處罰條例第78條「行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮」開罰500元。

▲小綠人閃爍時，如果行人尚未進入道路，禁止跨入，違者開罰500元。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

