一堆人不知道！他車停格內竟慘收罰單 「關鍵1動作」秒變違規驚呆眾人

生活中心／王文承報導

一名男子分享，他在台北市信義區停車時，明明將車停在合法的路邊停車格內，卻因輪胎壓到白線而遭警方開單。（圖／資料照）

台北市停車場收費偏高，不少駕駛因此選擇路邊停車，但若停車技術不佳或車身較寬，不慎壓到停車格白線，就可能吃上罰單。一名男子分享，他在台北市信義區停車時，明明將車停在合法的路邊停車格內，卻因輪胎壓到白線而遭警方開單，讓他相當傻眼，貼文曝光後，引發網友熱議。

他車停格內收罰單 1動作變違規驚呆眾人



一名男網友在社群平台「Threads」發文表示，這是他第一次「車停在停車格裡卻被開罰單」，事後他詢問ChatGPT才得知，原來只要車體任何部分壓到白線，就會被認定為違規停車。他也自嘲表示：「看來我的駕照是雞腿換的，居然連這個都不知道。」

貼文一出，引起大量網友回應，「天啊，第一次知道！」、「現在停車格真的有夠小，後面不是變電箱，就是被機車停在水溝蓋上，整個壓縮空間」、「我開車20年也不知道這規定，謝謝分享」、「第一次聽到這樣也會被罰」。

也有網友提出疑問，「如果是旁邊住家擺了超大的花盆，導致車子沒辦法完整停進車格，這樣罰單也算我的嗎？」另有人直言「這樣開單真的太嚴苛」、「台北市有些停車格尺寸真的很鳥」，甚至質疑執法標準不一，「紅線違停好像可以睜一隻眼閉一隻眼，但合法停車格只壓一點點就被開單，感覺是在欺善怕惡。」

不過，還有網友肯定原PO態度，「所以說罰單還是有教育意義的，至少你知道自己錯在哪裡，也沒有怨天尤人，果然是能開保時捷的清醒之人。」

另外，也有熟悉規定的內行人提醒，若停車格設計本身不符合規範，仍可提出申訴，「壓線要看是不是因為車格本身太小，有些不合規的停車格是可以撤單的」、「如果壓線不嚴重、也未影響通行，可以嘗試申訴，但不一定會成功。」

事實上，依據《道路交通管理處罰條例》第56條「停車方式不依規定」規定，不論是壓白線或紅線，只要車輛任何部分越線，即屬違規停車，警方可依法告發開罰。駕駛人在停車時仍須格外留意，以免一不小心踩到罰單地雷。

