一堆人不知道！他逛全聯驚見「2色王子麵」：差別在哪？官方揭驚人真相

不論是在火鍋店、麻辣燙或滷味攤，都能看見「王子麵」的身影，這款從小吃到大的國民美食，捏碎麵體、拌上香氣十足的胡椒調味粉，總讓人回想起無憂無慮的童年時光。不過，近日有民眾在賣場購物時發現，架上同時擺著黃色與橘色兩種不同包裝的王子麵，讓他一時摸不著頭緒，好奇這兩款產品究竟有什麼差別，貼文曝光後，掀起網友熱議。

一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文表示，自己逛賣場時注意到王子麵竟有兩種版本，一款是大家熟悉的黃色包裝，另一款則是橘色包裝，外包裝上還特別標註「火鍋、滷味專用」。原PO不解，這兩者除了顏色與標示不同外，內容物究竟有何實質差異。

貼文曝光後，引起網友熱議，「一個可以偷吃，一個不能」、「左邊乾吃、右邊煮食」、「黃色是童年，橘色是成年」、「差別就在一個要煮，一個直接啃」。也有不少老饕跳出來解惑，指出兩者最大的差異在於是否附有調味粉包：黃色包裝主打乾吃與沖泡，內附經典胡椒調味粉；橘色包裝則是專為火鍋、滷味烹煮設計，因此不附粉包。

至於口感部分，也有網友補充，橘色包裝的麵體經過改良，「麵體配方不一樣，水的混合比例也不同」、「橘色的比較耐煮，不容易爛」、「黃色的麵體偏脆，適合乾吃；橘色的比較Q彈，適合下鍋煮」、「火鍋滷味專用款沒有粉包，麵體口感較潤，直接乾吃反而不好吃」。

根據味王官網及官方粉專「小王子生活屋」的介紹，王子麵於民國59年由味王與日本技術合作推出，原本設計為沖泡即食麵，但因麵體香脆，意外成為學生族群喜愛的「乾吃」零食，進而風靡全台。

為了區隔不同食用情境，官方後續也推出多種版本：



黃色包裝：內附調味粉包，適合乾吃或沖泡

橘色包裝：無調味粉包，麵體設計適合火鍋、滷味烹煮

粉紅包裝：同樣無調味粉包，麵條為較寬的寬麵口感，適合滷味料理

