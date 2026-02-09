一堆人不知道！ 刮刮樂隱藏規則曝光 他槓龜秒變中15000





過年倒數一週，平時沒有買刮刮樂的民眾也會來試試手氣，不過刮完後千萬要再三確定到底有沒有中獎，以免跟大獎擦身而過！一名網友表示，自己玩刮刮樂以為沒有中獎，沒想到拿給店員刷之後卻發現自己中獎15000元，讓成本300元的刮刮樂價值瞬間暴漲50倍，對此他也萬幸自己有留意，畢竟刮刮樂款式這麼多，對遊戲規則不熟悉也正常，給店員刷條碼是最保險的。

原PO在臉書社團「我愛刮刮樂，刮刮卡作公益」貼出自己刮刮樂經歷，他購買了「鈔票一把抓」的刮刮樂，原本以為槓龜了，結果拿去櫃檯給店員刷條碼的時候才發現中了15000元。後續店員解釋，這款刮刮樂有隱藏規則，若民眾沒有對中幸運號碼但刮中「鈔票」圖案，可以獲得全部號碼的獎金，這令原PO十分驚喜，同時也捏一把冷汗，差點把刮刮樂「放在桌上丟掉」。

▼刮刮樂以為沒中獎，沒想到給店員刷完竟中15000元。（圖／翻攝自我愛刮刮卡刮刮樂作公益臉書）

貼文曝光後網友紛紛留言表示，「還好有給店員刷」、「這張我知道，去年也有發行，我也中過4500的」、「哇！這種刮刮樂真的要小心看欸，差點錯過大獎」、「有時候真的會漏看！還是給櫃檯刷比較保險」。

也有網友推薦「台彩APP」，裡面有內建掃描QRCode，將刮刮樂刮開後一掃QRCode就知道自己有沒有中獎；如果不想下載，也務必將刮刮樂給彩券行確認一次，以免跟財神爺擦身而過！

（封面圖／東森新聞）

