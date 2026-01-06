一堆人不知道！ 她實測「載具多1設定」發票秒中700元

一名網友提醒，在App Store消費後，相關發票並不會自動對獎。（示意圖／黃耀徵攝）

「沒人領的千萬發票，可能就是你沒去注意到的消費！」一名網友近日在Threads發文分享，在App Store消費後，發票不會自動對獎，但只要簡單幾步驟完成歸戶，就可能多中獎金，消息一出吸引大量網友跟進實測，有人成功嶺到錢，也有人苦笑「歸了還是沒中」。

這名網友在Threads發文表示，App Store發票不會自動對獎，如果有在Netflix、Spotify、iCloud、遊戲等消費，只會出現發票相關資訊，但不等於「有對獎」，「沒人領的千萬發票就是大家沒去注意到的消費，我歸戶完直接中700！」

原PO也分享發票歸戶步驟，首先下載財政部的「統一發票對獎」，輸入自己的載具，接著點選「首頁→載具歸戶→新增載具→選『跨境電商電子郵件』」，再輸入Apple帳號的電子郵件，就會發現載具多出很多張發票，「希望千萬大獎能到大家手上！哪怕只是幾百塊的獎項也可以」、「原本幾十筆消費紀錄，變成140多筆！遊戲的消費也是都可以的」。

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「謝謝你讓我看到這篇文」、「發瘋！你是發票超人，拯救了我的500塊」、「歸戶+1，30元的icloud發票中過500，開心」、「一堆訂閱以前都不知道可以對，不知道以前的還算不算」、「感謝！多了2500元，但有一張500元過期」、「真的有中欸！一直覺得自己都沒偏財運，謝謝分享，好人一生平安」。

也有人說，「歸完發現也沒中半張」、「好消息：成功了。壞消息：還是沒中獎」、「滿心期待的下載APP發現已經綁了，看來機會不是屬於我的」、「一直都有歸戶但沒中過獎」。

