一堆人不知道 小吃店「紅色綁繩」叫啥名？正確名稱曝光

（記者洪承恩／綜合報導）台灣小吃攤從小看到大的「紅色綁繩」，最近竟成為網路熱議話題。不少人雖天天用，卻完全喊不出它的正式名稱。一名網友在Threads貼出紅色塑膠圈照片後，引爆上千人留言亂猜，最後才由內行人揭曉，這個大家熟到不能再熟的綁繩其實叫「邦提圈」，還有攤商補充，不同店家的叫貨單上名稱甚至各有版本。

原PO在Threads上傳照片，詢問「有人知道它的正確名稱嗎？」沒想到立刻掀起集體崩潰，網友狂丟各種稱呼，有人說「紅紅那個」、有人叫「綁袋子的圈圈」，也有人乾脆表示「那個超難解的東西」。許多人笑稱吃滷味、熱湯或飲料外帶時一定會遇到，但從小到大都不知道它到底叫什麼。

廣告 廣告

圖／許多人好奇，夜市、小吃攤常見的紅色綁繩，名字叫什麼，其實蔡阿嘎過去曾拍影片解答過。（翻攝蔡阿嘎YT）

討論串中終於有內行人跳出來揭密，表示這個綁塑膠袋的固定圈正式名稱就是「邦提圈」，它輕巧、固定力好，是台灣各種小吃店外帶湯品的必備道具。也有人補充，它其實從早期草繩、布繩演變而來，因為耐用、不易鬆脫，才會這麼普及。

示意圖／台灣的夜市、小吃店林立，幾乎每間店外帶時，都會用邦提圈束口。（擷取自免費圖庫Pixabay）

雖然名字總算有了答案，但網友的抱怨也跟著湧現，「先別說叫什麼，你先幫我解開」、「每次外帶湯都在跟它決鬥」、「我都直接剪掉比較快」。不少人坦言，邦提圈最大特色就是「綁得緊到懷疑人生」。

也有攤商老闆分享，他叫貨時遇過不同名稱，有些廠商寫「束提圈」、有人叫「提圈」，推測「邦提圈」可能是最早販售商的命名，後來大家就沿用至今。YouTuber蔡阿嘎過去也曾在影片介紹過這項小物，讓更多人知道這個神祕小圈圈其實早就有正式名稱。

更多引新聞報導

「以前手機的確有我自己的A片」館長指控十年前影像被挖 背後推動者成全網焦點

芝麻醬亂放恐變「一級致癌物」！醫師示警：高溫也無法破壞毒素

