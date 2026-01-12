一堆人不知道！百萬存郵局漏看1規定 驚呼虧大了

郵局活期儲蓄如果超過100萬，超出部分將不予計息。（圖／東森新聞）





不少人習慣將存款存放在郵局或銀行，希望透過利息累積資產，有民眾發現，郵局活期儲蓄如果超過100萬，超出部分將不予計息，讓她大感驚訝，直呼虧大了。

因此存款利息多寡，大家也會貨比三「行」，有民眾表示，一直以來都是在郵局存錢，沒有特別留意利率或相關規定，直到最近才發現，活期存款一旦超過100萬元，超出部分根本不會生息，讓她感到錯愕。

貼文一出，立即引發討論，網友留言沒生錢就算了，還可能會被通膨慢慢吃掉超級虧，還有人說郵局0利息不可怕，可怕的是你現在才知道。

廣告 廣告

更有過來人表示，在郵局存款，超過新台幣100萬元，會寄發通知信，告知超過的存款不會計息。大家紛紛建議，改成高利活儲，或是定存提高收益。

更多東森新聞報導

她忽略郵局1規定 錢放著卻沒在生 網直呼：虧大了

中華郵政2重大變動！ 11郵局整併、新設1處

張文「郵局帳戶」金流曝光！ 存款竟僅剩39元

