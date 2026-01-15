一堆人不知道！赴泰旅遊禁帶「1超夯餅乾」回台 最高慘罰100萬

生活中心／彭淇昀報導

不少民眾出國都會帶當地伴手禮回來分享給親朋好友，不過一名女網友日前赴日旅遊回台時，發現當地超夯的「雞皮餅乾」禁止攜帶入境，但行李箱內有4包，趕緊到檢疫櫃台通報才沒被罰錢。

出國旅遊回台時，若有不確定是否能帶的產品，應至動植物檢疫櫃台主動申報，避免被罰錢。（示意圖／資料照）

原PO在Threads上發文表示，在機場入境時仔細看了一下有那些東西禁止攜帶，發現行李箱裡的雞皮餅乾有列在名單內，趕緊前往防疫櫃台通報，才沒被罰錢，「從泰國回來同班機的旅客也拿出來好幾包」。

貼文曝光後，有人也分享自身經歷，「這很好吃，我買了一車，朋友回覆限動：會被罰錢，我很傻眼，因為發票丟掉了，最後我們走在路上亂送人」、「我就想到在泰國飯店最後一天狂嗑雞皮餅乾的經驗」、「去年去泰國跟團，領隊和同團的一些人講炸雞皮好吃，可以帶回來，一堆人狂買一堆，結果最後一天回國在機場，見一個分一個，每個都在嗑雞皮」。

事實上，動植物防疫檢疫署就曾在臉書發文提醒，禽畜肉類製品包括豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等，盆栽、土壤、昆蟲、生鮮蔬果、種子、活體動物、蛋、鮮奶、未加工的角骨毛皮、含禽畜成分的寵物食品、動植物用藥品等等，都不能攜帶入境。

防檢署表示，回國時若有不確定是否能帶的產品，應至動植物檢疫櫃台主動申報，主動詢問時，即便產品無法攜帶入境，只要配合處理就不會受罰。若攜帶違規產品入境，初犯罰3萬元，第2次罰30萬，第3次可罰100萬。

