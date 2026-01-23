一堆人不知道！「1方便神物」是台灣發明的 眾驚：難怪國外沒有

生活中心／朱祖儀報導

抽取式衛生紙非常方便。（圖／資料照）

日常生活脫離不了衛生紙，但你知道這個冷知識嗎？一名網友透露，自己近期才知道，原來抽取式衛生紙是台灣人發明的。文章曝光後，眾人紛紛表示「真假！難怪國外沒看到」，還有人分享其他台灣人發明的物品。

一名網友在Threads透露，自己近日才知道，原來全世界第一包抽取式衛生紙，是台灣人發明的，「活了這麼久才知道！」原PO也說，就是因為這樣去到國外才鮮少看到抽取式衛生紙，更驚呼「這發明值得拿諾貝爾獎吧？」

文章曝光後，不少網友表示，「帶去日本玩都不敢留在飯店，怕日本人發現有多好用」、「之前出國唸書帶了兩手衛生紙塞行李箱，大便跟擤鼻涕用捲筒真的會發瘋」、「難怪歐洲真的沒在賣這種，都滾筒式」、「在國外生活過後，才知道人在台灣有多幸福，福爾摩沙台灣真的很棒」、「今天學到新知識了」、「難怪不像其他國家是那種廁紙，那個我真的用不習慣。」

還有人透露，其實有很多MIT發明，「感應式水龍頭也是台灣人發明的～鄧鴻吉先生！超厲害」、「還有那種可以換的鉛筆（一節一節的那個），那個也是台灣人發明的喔」、「手搖飲的封膜機也是喔」、「N95口罩，台灣人也是發明功臣之一。」

事實上，台灣之所以會出現第一包抽取式衛生紙，是永豐金控前董事長何壽川看到歐美出現摺疊、連續抽取的面紙，但發現此技術沒有運用在衛生紙上，因此與台灣製造廠商合作，才做出全世界第一包抽取式衛生紙。

