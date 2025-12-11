一堆人不知道 ！LINE訊息分類 5秒解放雙手

網友推薦LINE聊天室分類功能。（示意圖／翻攝自LINE官網）





許多人的LINE每天都被工作群組、官方帳號、廣告訊息塞滿，時常找不到需要的對話，有網友分享一項實用功能，讓LINE瞬間恢復乾淨版面，讓一票網友直呼「學到了」。

一名網友在社群平台Threads分享，LINE的「聊天室分類」功能非常實用，可以將好友、官方帳號、社群訊息等分開，再也不會找不到好友訊息。網友補充，這功能已經推出很久了，但因為需要手動開啟，因此許多人都不知道。

打開設定後點擊LINE Labs。（圖／翻攝自LINE）

打開聊天室分類功能。（圖／翻攝自LINE）

LINE訊息被分類成：全部、好友、群組、官方帳號、社群。（圖／翻攝自LINE）

一票網友回應「感謝分享….常常被官方帳號洗版面，找個人都只能用名字搜尋」、「原來還有人不知道有這功能，弄到朋友的賴都會強迫症幫他們打開這設定」、「很實用！不然看到雜七雜八的訊息都不想開了」、「超級實用！謝謝」。

《EBC東森新聞》實測，手機板LINE只要打開設定、點擊LINE Labs，將「聊天室分類」功能打開，就會分類成「全部、好友、群組、官方帳號、社群」，電腦版也有相同功能，在聊天列表右上方點選圖示即可分類聊天室，還可以自訂分類，最多可以建立10個分類。

電腦版點選圖示可自訂分類。（圖／翻攝自LINE）

