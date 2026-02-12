一堆人不知！冰淇淋杓藏小秘密 用前搖一搖更好挖

台灣火鍋店、牛排館常提供免費冰淇淋，但冰淇淋結凍超硬、很難挖，一名網友分享「冰淇淋杓的秘密」，稱杓裡面有防凍液體，使用前搖一搖，能更容易挖出冰淇淋，神奇的冷知識引發網友討論，不少人驚呼「用了幾10年都不知道！」餐具業者網站指出，防凍冰淇淋杓內含防凍液，加上鋁合金材質，可將手部熱度傳導到頂端，讓挖冰淇淋變得更輕鬆。

近日有網友在社群平台Threads發起「第二屆沒人知道的冷知識」大賽，吸引超過20萬人觀看討論，其中一名網友分享「冰淇淋杓的小知識」，指特定形狀的挖冰杓內含防凍液，使用前上下搖一搖，挖冰淇淋會更順手。

貼文一出，引發熱烈討論，不少網友留言驚呼「騙人的吧？下次去吃火鍋要試試看」、「太震撼了，最強冷知識」、「真的假的，吃牛排幾10年，用那個挖冰淇淋都不知道」、「這有點扯，是真的嗎？」

不過，也有網友說「我知道！但每次握著搖都覺得自己像神經病，甚至有點猥褻，因為根本沒有人這樣做」、「這是真的，搖一搖會溫溫的」。

根據餐具業者網站介紹，防凍冰淇淋杓內含防凍液，搭配鋁合金材質，能將手部熱度傳導到杓端，使挖冰淇淋更輕鬆，也不易黏冰；不過，並非所有冰淇淋杓都有這種功能，像另一款常見的不鏽鋼按壓式冰淇淋杓（又稱彈式挖球器）就沒有防凍設計。

