一堆人不知！她驚見丼飯連鎖店買「隱藏早餐」 眾人看價格全跪：太佛了

生活中心／王文承報導

有妹子發現，日式丼飯連鎖店「松屋」竟悄悄推出價格親民的早餐。（示意圖／資料照）

台灣早餐選擇多元，但近年物價持續上漲，不少傳統早餐店隨手點個餐點再加杯飲料，價格就直逼百元，讓許多上班族大喊吃不消，也開始尋找CP值更高的早餐選擇。近日就有妹子發現，日式丼飯連鎖店竟悄悄推出價格親民的早餐，貼文曝光後，引發網友熱議。

丼飯連鎖店買隱藏早餐 眾人看價格全跪



一名女網友在社群平台《Threads》上分享點餐機畫面，只見早餐品項相當多元，包含43元的起司玉米蛋餅、55元的泡菜豬燒肉蛋餅、45元的牛肉蛋餅，以及55元的牛肉起司蛋餅，甚至連蓋飯套餐最低也只要50元。原PO看了忍不住直呼：「45塊的牛肉蛋餅，讚嘆松屋！我將成為松屋早餐的信徒，直到吃膩為止。」

貼文一出，立刻引發熱議，不少網友大讚划算，「只有我發現滑蛋鮮菇蓋飯套餐50元真的很佛嗎」、「45元比很多早餐店還便宜」、「松屋最划算，份量也給得很有誠意」、「牛肉蛋餅45元真的太佛了」。

也有不少人驚訝表示從未注意過松屋有賣早餐，「原來台灣松屋的競爭力是在早上」、「松屋什麼時候開始賣蛋餅的」、「第一次知道，而且醬還能分開，太貼心了」、「每天路過都不知道有早餐，價格也太便宜」。

有趣的是，貼文還釣出松屋官方小編現身回應，自嘲表示「終於有人發現划算的蛋餅了」。也有網友好奇詢問「日本松屋可以跟進嗎？」小編則回應「台灣限定」，並提醒早餐餐點可外帶，販售時間為每日上午5點至11點。

根據松屋官網介紹，牛肉蛋餅為台灣限定商品，每份售價45元，主打松屋經典牛煮肉搭配Q軟蛋餅皮，被稱為「台日友好的經典代表作」。此外，牛肉起司蛋餅售價55元，玉米起司蛋餅43元，泡菜豬燒肉蛋餅則為55元，成為不少民眾心中高CP值的早餐新選擇。

