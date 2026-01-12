一堆人不知！妹子曝「隱眼泡殼」回收可換500元驚呆眾人 變現管道曝光

生活中心／王文承報導

一名女子分享，去年底才發現隱形眼鏡包裝殼其實可以回收，而且屬於高回收價值的塑膠材質，甚至還能兌換環保金。（圖／資料照）

3C產品成為現代生活中不可或缺的工具，也讓近視族群持續增加。不少人不想配戴眼鏡，改以日拋型隱形眼鏡取代，卻往往在使用後，直接將塑膠包裝殼丟棄。一名女子分享，去年底才發現隱形眼鏡包裝殼其實可以回收，而且屬於高回收價值的塑膠材質，甚至還能兌換環保金，貼文曝光後，引發網友熱議。

一名女網友在社群平台《Threads》發文表示，她將日常使用的隱形眼鏡包裝殼收集起來，「去年12月底看到隱眼盒可以回收，上網查了才知道PP殼是高回收價值的塑膠材質，存一段時間還能換到500元的環保金。」這才驚覺自己過去丟掉不少「資源」。

廣告 廣告

貼文曝光後，立刻掀起隱形眼鏡族群的哀號，「戴了10年的隱眼，現在才知道收集起來應該很可觀」、「今天直接變成隱眼盒大盜，把家裡全部掃光」、「不知道丟了幾年的PP殼」、「現在才發現自己丟掉一堆錢」、「不早說」。

也有熱心網友分享回收管道，指出「寶島眼鏡目前有回收集點活動」、「寶島可以回收，還能累積點數折抵消費」、「ChaCha美瞳專賣店也有提供回收服務」，讓不少人躍躍欲試。

事實上，隱形眼鏡的單顆包裝殼主要由兩種材質組成，透明泡殼多為聚丙烯（PP）或聚對苯二甲酸乙二酯（PET）塑膠，上方封膜則為鋁箔。其中，市面上常見的隱形眼鏡包裝殼多以聚丙烯（PP）材質製成，因結構單純、耐高溫，回收價值相當高。回收時，應先將鋁箔撕下與泡殼分開，倒掉保存液並簡單沖洗後再分類回收，經專業處理後，這些塑膠可再製成置物盒、衣架或工業用塑膠製品，甚至僅需6個隱形眼鏡殼，就能再製成一個登山扣；鋁箔則可回收再製為建材或各式生活用品，妥善分類有助於資源循環再利用。

更多三立新聞網報導

72萬YTR大動作！他宣布拍「真正好看的A片」 陣容驚呆眾人：要怎麼輸？

頂大畢業敵不過「這技能」？女面試7連敗薪資一路砍 內行揪致命傷

台灣老闆太挑？海歸男投80封履歷碰壁超崩潰 眾人得知原因傻眼：誰理你

科技業迷思？行政男嘆被友逼「內推」：只信高薪神話 內行揭殘酷真

