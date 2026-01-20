一堆人不知！尾牙抽中獎品超過「這金額」要繳10％ 財政部曝免課稅條件

財經中心／王文承報導

許多人可能不知道的是，尾牙抽中的獎金或獎品其實是要繳稅的，而且依中獎者身分不同，適用的稅率也有所差異。（示意圖／資料照）

新的一年開始，許多公司陸續舉辦尾牙，犒賞員工一年來的辛勞，其中最令人期待的莫過於抽獎環節。公司往往準備手機、現金、家電等價值不菲的獎品，人人都希望自己成為那位幸運兒，抱回大獎。不過，許多人可能不知道的是，尾牙抽中的獎金或獎品其實是要繳稅的，而且依中獎者身分不同，適用的稅率也有所差異。對此，財政部也特別提醒，尾牙中獎屬於「機會中獎所得」，必須依法申報課稅。

尾牙獎品這金額要課稅 財政部曝免繳條件



財政部在臉書發文說明，民眾參加公司行號或機關團體舉辦的尾牙、春酒摸彩活動，若幸運抽中獎金或獎品，皆屬於「機會中獎所得」，須計入個人綜合所得總額申報。主辦單位須依規定「預先扣繳稅款」後，再將獎金或獎品交付給中獎者，相關扣繳稅額可在隔年5月申報綜合所得稅時扣抵。

財政部進一步指出，若中獎者為「我國境內居住者」，須依給付全額的10％扣繳稅款；但若扣繳稅額不超過2,000元，則可免扣繳，不過仍須列入所得申報。主辦單位需於次月10日前繳清稅款，並於次年1月底前開立扣（免）繳憑單，向所轄國稅局申報。

若中獎者為「非我國境內居住者」，不論中獎金額或獎品價值多寡，一律須按給付全額20％扣繳稅款，並於代扣稅款之日起10日內繳清稅款，同時開立扣繳憑單向所轄國稅局申報。

至於實體獎品是否需要課稅，也是不少人常有的疑問。許多人誤以為只有抽到現金才需要繳稅，其實並非如此。依據《所得稅法》第14條規定，原則上在尾牙或春酒活動中抽到的獎金或獎品，皆屬於「因競技、競賽及機會中獎之獎金或給與」，不論是現金還是實體物品，都必須依規定辦理申報與扣繳所得稅，並依中獎者是否為境內或境外居住者，適用不同的扣繳稅率。

