一堆人不知！洗碗精不只能洗餐具 達人揭「2大隱藏功能」：超實用

洗碗精是家家戶戶的日常必需品，用餐後總會用它來清洗碗盤，但許多人都忽略了，洗碗精其實不只能洗餐具，還有其他隱藏用途。家事達人陳映如就分享，仔細查看洗碗精的包裝說明後，竟發現它還能替「海綿」和「砧板」除菌，讓她驚呼：「也太實用了！」

陳映如在臉書發文表示，自己平常在使用清潔產品前，都習慣先看包裝上的說明。最近使用洗碗精時，她仔細一讀才發現，原來洗碗精不只可以洗碗盤，還藏有其他神奇功能。

她指出，洗碗精可以用來為「海綿」除菌。方法很簡單：將使用完的海綿擰乾，倒一些洗碗精在上面，不用立即沖洗，等到下次使用海綿時再清洗即可。

另外，洗碗精也能替「砧板」除菌。只要把砧板洗乾淨後，倒上洗碗精靜置約20分鐘，最後再沖洗乾淨即可。這兩招讓她直呼：「真的太實用了，分享給大家！」

最後，陳映如也提醒，要確認洗碗精是否含有「除菌成分」，才適用以上方法，而且所謂的除菌，是指「清洗並去除碗盤上的細菌」，並非完全殺菌，把所有細菌都去掉。

