一堆人不知！環保局曝「暖暖包、行動電源」正確處理法 丟錯恐噴6000元

財經中心／王文承報導

新北市環保局指出，暖暖包屬於「一般垃圾」，請直接裝入專用垃圾袋，交由循線垃圾車清運，切勿當作資源回收，若未依規定處理，將依法開罰。（示意圖／資料照）

冷氣團一波波強襲台灣，氣溫驟降，民眾紛紛拿出必備的暖暖包禦寒。不過，不少人疑惑，使用過的暖暖包究竟該丟一般垃圾，還是可以回收？對此，新北市環保局公布正確答案，並提醒民眾，若未依規定丟棄，可依《廢棄物清理法》第12條，處以新台幣1200元至6000元罰鍰。

環保局曝暖暖包正確處理法 丟錯噴6000元



新北市環保局在臉書粉專「新北i環保」發文表示，近日天氣實在太「凍未條」，出門若沒握著暖暖包，根本難以忍受寒冷。不過，當暖暖包不再發熱時，務必記得正確處理。粉專強調，暖暖包屬於「一般垃圾」，請直接裝入專用垃圾袋，交由循線垃圾車清運，切勿當作資源回收。

環保局提醒，民眾務必做好垃圾分類與正確丟棄，若未依規定處理，可依《廢棄物清理法》第12條，處以新台幣1200元至6000元罰鍰。不過，粉專也分享一個小撇步，冷卻後的暖暖包其實仍有剩餘價值，因內含活性碳，可先放置於衣櫃或鞋櫃中，幫助除臭、除濕，延長使用效益，一點也不浪費。

環境部也說明，市售暖暖包的主要成分包括鐵粉、活性碳、鹽與吸水性樹脂，屬於複合性材質。鐵粉接觸空氣與水氣後會氧化並產生熱能，鹽則可加速鐵的氧化反應。然而，由於內含多種粉末材質，目前尚無適合的高值化再利用技術，無法有效回收再製，若任意棄置或填埋，恐有環境污染風險。

另外，為避免垃圾收運車輛發生起火事故，環保局呼籲，易燃、易爆的廢棄物務必「單獨交付」資源回收車；含氣體的物品，如打火機、瓦斯罐，應事先確認內容物已完全排空；電力類廢棄物，如行動電源與廢乾電池，也請妥善分類整理，確保清潔人員與收運過程的安全。

