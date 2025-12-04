一堆人不知！羽絨外套「穿錯恐更冷」 最保暖穿法曝

生活中心／倪譽瑋報導

冬天許多人會穿羽絨外套，然而內搭太多層，反而讓保暖效果打折。（示意圖／資料照）

最保暖該怎麼穿？有網友詢問，最近天氣變化大，不知道該怎麼穿羽絨外套，許多人對此建議，若已穿羽絨外套了，內層就不要再穿毛衣等厚重衣物。而過去專家曾解釋，羽絨外套的保暖原理，是人體散發熱量、羽絨吸收熱量，形成暖空氣層，內搭穿太厚，反而阻隔熱量傳導，建議羽絨外套內，搭配貼身、薄的衣物即可。

冬天衣服怎麼穿？天氣忽冷忽熱好困擾

日前有網友在社群平台Threads發文指出，最近氣溫變化太大，「這種鬼天氣真的很難穿衣服」早晨覺得寒冷，沒想到中午氣溫卻上升、很熱，原本穿上的羽絨外套又要脫掉，直呼根本不知道該怎麼穿，並向大家請益。

貼文底下，眾多網友提出，「我自己個人早上薄長袖搭配羽絨外套，騎車就很可以了，中午熱脫掉很可以」、「有穿羽絨外套的話，裡面簡單穿就好喔！穿太厚保暖效果不好」、「穿錯可能會更冷喔」、「基本上羽絨外套已經很暖了，裡面只要薄長袖就可以了」、「羽絨外套內不要再穿毛衣厚重衣物，真的不會比較暖！」

羽絨外套保暖穿法 關鍵在「貼身」

過去日本自然療法名醫川島朗曾說明，羽絨外套的保暖原理是「依靠人體自身熱量傳導至羽絨層，再形成『暖空氣屏障』阻隔冷空氣、鎖住人體的溫度」，假如採用「洋蔥式穿法」一層層地內搭厚毛衣、針織衫，反而讓人體熱量難以傳導、減弱羽絨外套保暖效果。正確穿法應是內搭貼身、薄的衣物，確保羽絨得以蓄熱。



另外，台灣服裝造型師「小荳」也曾指出，很多人覺得冬天要穿很多衣服，但有時穿太厚未必是最保暖的方式，反而是尺寸合適、貼身的衣物更佳，除了和羽絨搭配，也能防冷空氣灌進。衣服大廠UNIQLO也曾實驗，羽絨外套內搭貼身內衣、針織衫，對上羊毛大衣搭內衣、T恤、針織衫等多層，結果顯示，羊毛一開始較暖，10分鐘後開始降溫，羽絨則是持續保暖。

