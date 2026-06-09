一堆人不知！iPhone內建3隱藏功能超神
生活中心／邱于芳報導
果粉注意！許多人每天拿著iPhone滑個不停，但其實裡面不少實用功內建在手機裡卻被忽略，其中包括能直接顯示待辦事項的提醒功能，可避免出門後才發現漏東漏西，還有透過AI依照使用習慣調整耗電狀況的電池功能，幫助延長續航表現。此外，面對越來越多的騷擾及詐騙電話，也能透過設定讓陌生來電自動靜音，減少不必要的干擾。只要花幾分鐘開啟這些功能，就能讓iPhone變得更方便、更省心，進而提升生活品質。
每天都在用iPhone，卻可能沒開啟最實用功能，3大隱藏設定讓生活效率與安全性直接升級。（圖／民視新聞資料照）
根據日媒《Trill》報導，iPhone其實隱藏了3項相當實用的設定，從提醒待辦事項到防範詐騙電話通通有。首先是「提醒事項小工具」。如果常常出門後才想起有東西沒帶，這個功能或許能派上用場。可在鎖定畫面長按後，直接將「提醒事項」項目加入畫面，每次拿起手機就能看見待辦清單，不必特地解鎖再點進App查看。此外，也能搭配地點提醒功能，像是到超市時跳出採買清單、抵達公司時提醒處理公事，讓手機主動幫忙記住大小事，讓日常行程安排變得更有條理。
長按鎖定畫面，將「提醒事項」加入，拿起手機就能看見待辦清單，相當方便。（圖／民視新聞資料照）
第二項則是許多人容易忽略的「自適應電源控制」功能，使用者只要進入手機「設定」，點選「電池」項目，再找到「耗電模式」或相關電池管理選項，即可開啟「適應性電量」功能。啟用後，系統會透過AI學習使用者平時的使用習慣與充電模式，在背景自動調整運作策略，例如降低不必要的背景活動、優化耗電行為，進一步減少電力浪費。目前這項功能較少人知道，但被不少人被點名是「iOS 26必開功能」。
前往「設定」找到「電池」項目，從「耗電模式」裡，按下「適應性電量」，系統會智慧調整背景耗電與運作模式，在不影響日常使用的情況下，有效延長電池續航力。（圖／民視新聞資料照）
另外日媒也提醒，部分陌生來電可能並非單純打錯電話，而是透過撥打號碼確認是否有人接聽，藉此篩選出仍在使用的門號。為了降低受到騷擾的機率，建議開啟iPhone的「將不明來電設為靜音」功能，讓未儲存於通訊錄中的來電自動靜音。這些看似不起眼的小設定，卻可能在日常生活中省下不少麻煩，也讓手機用起來更方便、更安心，同時進一步提升生活品質，快來使用看看。
原文出處：一堆人不知！iPhone「3隱藏功能」超神 延長電池續航力還防詐
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