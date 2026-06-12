一堆人中招！滑手機「1姿勢」最傷眼 醫示警4危機：恐罹白內障

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生活中心／彭淇昀報導

睡前躺在床上滑手機，已成為許多人的日常習慣，但這個看似無害的動作，可能正在悄悄傷害眼睛。眼科醫師粘靖旻提醒，長時間以平躺姿勢近距離使用手機，不僅會增加藍光刺激，還可能造成眼壓升高、睫狀肌過度疲勞及光氧化傷害累積，進一步加速水晶體老化，提高白內障發生風險。

眼科醫師粘靖旻提醒，長時間以平躺姿勢近距離使用手機，不僅會增加藍光刺激，還可能加速水晶體老化，提高白內障發生風險。（示意圖／翻攝自pixabay）

眼科醫師粘靖旻在臉書發文提醒，許多年輕人習慣睡前躺在床上滑手機，認為這樣能幫助培養睡意，但這個看似平常的習慣，可能在不知不覺中增加眼睛負擔，甚至提高白內障提早發生的風險。

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粘靖旻指出，躺著滑手機之所以傷眼，主要與藍光刺激、眼壓變化、眼部調節過度及強光照射等因素有關。首先，手機螢幕發出的藍光長時間近距離照射眼睛，可能在水晶體內引發自由基反應，破壞蛋白質結構，進而加速水晶體混濁。尤其平躺時，眼睛與螢幕距離往往更近，加上睡前多在昏暗環境使用手機，瞳孔放大後會讓更多藍光進入眼內。

其次，平躺姿勢也可能造成眼壓上升。粘靖旻表示，當人體處於平躺狀態時，眼內房水循環效率下降，眼壓通常比坐姿高出約2至3毫米汞柱。若長期維持較高眼壓，不僅可能增加青光眼風險，也可能影響水晶體的營養供應與代謝功能，使水晶體細胞更容易老化受損。

此外，躺著看手機時，眼睛往往需要長時間聚焦在30公分以內的近距離，導致睫狀肌持續收縮、無法充分放鬆。長期下來，眼睛容易出現調節疲勞，進一步影響水晶體彈性與代謝循環，加速老化。

粘靖旻也提到，許多人平躺使用手機時，螢幕常位於臉部正上方，加上室內燈光照射，眼睛容易直接接觸高亮度光源。長期反覆暴露在強光環境下，可能造成水晶體光氧化傷害累積，促使蛋白質變性混濁。若是在夜間瞳孔放大的情況下直視手機亮光，對眼睛的刺激更為明顯。

粘靖旻建議，民眾應盡量避免長時間躺著滑手機，並養成適度休息、維持良好用眼距離與環境光線的習慣。若經常出現視力模糊、眩光、夜間看燈光出現光暈等情況，應及早接受眼科檢查，透過專業評估掌握眼睛健康狀況，降低水晶體病變風險。

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