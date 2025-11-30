一堆人中鏢！醫揭「6大日常行為恐傷腎」 男性不孕、女性易罹癌

記者鄭玉如／台北報導

許多人在日常中無意間接觸塑化劑，長期累積不僅傷腎，還可能提高罹癌風險。腎臟科醫師洪永祥分享6大傷腎行為，例如邊滑手機邊進食、外帶熱湯或酸性飲品、使用過香的香皂或沐浴乳等，都可能使塑化劑進入體內，加速腎臟老化，長期接觸恐造成男性不孕、提高女性子宮頸癌與卵巢癌的風險。

腎臟科醫師洪永祥在節目《健康e起聊》表示，塑化劑屬於環境荷爾蒙，長期暴露可能對身體造成多重健康影響。塑化劑會干擾荷爾蒙，導致男童性徵發展遲滯、生殖器縮小；女童則可能月經提早。對於成人而言，恐造成男性不孕、提高女性子宮頸癌、卵巢癌風險。

洪永祥補充說明，研究更發現，孩童若每天接觸約50微克塑化劑，約有13%可能出現蛋白尿，顯示腎臟處於發炎階段。除了塑化劑外，重金屬同樣會傷肝腎，由於不易代謝，長期累積，恐讓腎臟提前老化，對此列出6大日常生活中的傷腎行為，不可不慎。

首先是「滑手機、坐塑膠地墊，同時吃東西」，手機螢幕保護貼若含塑化劑，一邊滑一邊進食，可能吃下殘留塑化劑；塑膠野餐墊上放食物，也容易讓塑化劑轉移，再來是「紓壓玩具」，例如史萊姆或捏捏球，若為PVC材質又未符合安全標準，可能藏有環境荷爾蒙，用手接觸後卡在指縫，若未洗乾淨就恐誤食。

還有「外帶熱食」，包括塑膠袋裝熱湯、手搖飲裝酸性飲品等，高溫與酸性都會導致塑化劑釋放。洪永祥提醒，使用5號PP材質相對安全，但紙杯因內層使用淋膜，仍須留意耐熱與耐酸性的限制。再來是「塑膠、美耐皿容器進微波」，不符標準的材質，可能在高溫下溶出毒物。

而「寶特瓶裝熱水或酸性茶飲」，同樣容易融出塑化劑，另外，就算裝冷水也要注意，可能喝進塑膠微粒，影響血管發炎與大腦健康。最後是「香味持久的洗浴用品」，塑化劑常被用於定香劑，香皂、沐浴乳或乳液若香味特別濃或持久，可能透過皮膚吸收塑化劑。

