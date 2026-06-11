一堆人中！吃飯時「1舉動」害人吃更多、下餐更狂吞

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記者施春美／台北報導

醫師王思恒表示，最新研究指出，邊吃飯邊追劇讓人不只當下吃更多，還增加下一餐食量。(示意圖／Pixabay)

許多人會邊吃飯邊追劇，醫師王思恒表示，最新研究指出，此舉會讓大腦感覺沒吃飽，除了當餐吃更多，且會讓人忘記吃過飯，甚至下一餐會吃得明顯更多。王思恒建議，民眾吃飯時應收起手機、關掉電視，讓大腦確實記住「吃飽了」這一事，避免稍晚面對手搖飲、點心的誘惑。

復健科醫師王思恒在其粉專「一分鐘健身教室」表示，2026 年甫發表在權威期刊《美國臨床營養學雜誌》的最新研究指出，吃飯時追劇這類被動分心，確定會讓人多吃。此外，研究發現，只要人這餐分心了，下一餐絕對會吃得明顯變多。

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王思恒表示，最可怕的是，這個「後遺症」跟下一餐隔多久完全無關。不管人是吃飯後5分鐘或是隔了3小時才吃晚餐，大腦都會開啟「補償機制」，開啟大胃王模式。

至於為何會如此，王思恒表示，科學家推測，這可以用大腦的「餐食情境記憶」來解釋。當人專心吃飯時，大腦會記得食物內容，因此提升飽足感。此段記憶會變成一記警鐘，等到人下一餐看到食物時，大腦會提醒稍早已吃過，此刻不用吃太多。

他表示，但若人邊滑手機邊吃飯，大腦的記憶體都被短影音佔滿，對這頓飯的記憶就會模糊。等到下餐前，大腦會誤以為稍早前沒吃飽，於是下達「不管了，先吃再說」的指令，讓人增加下一餐的食量。

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