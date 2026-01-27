一堆人做錯！寶特瓶正確回收「4步驟」曝光 最重罰6000元

【緯來新聞網】許多人在回收寶特瓶時，會習慣把瓶蓋丟掉，不過這樣的行為反而會汙染環境。雲林縣環保局就點出正確4個步驟，若未確實分類，恐面臨1200至6000原罰鍰。

許多人回收寶特瓶時，會把瓶蓋丟掉，但這樣反而會汙染環境。

雲林縣環保局表示，在實際回收處理的經驗中，發現不少的寶特瓶都沒有瓶蓋，這些未妥善回收的瓶蓋，可能流入環境，變成難以分解的長期汙染物，甚至被海鳥、害洋生物誤食，對生態造成不可逆的傷害。正確的方法應該是，先要把殘留物倒掉，進行簡單沖洗後，再壓縮體積，最後將瓶蓋栓回後再回收。



環保團體「RE-THINK 重新思考」曾在臉書發文指出，瓶蓋（PP材質）和瓶身（PET材質），其實都可以回收，但根據統計，每年約有一半的回收寶特瓶，上頭沒有瓶蓋，這些瓶蓋更有機會離開垃圾處理系統，影響環境。



因此，寶特瓶使用後最正確的4步驟：「開」轉開瓶蓋、「洗」簡易沖洗、「壓」壓縮寶特瓶體積、「丟」拴回瓶蓋，回收。「RE-THINK 重新思考」解釋，普遍寶特瓶回收業者，會在粉碎後使用「水分離」區分不同材質的瓶蓋和瓶身，進入水中後，密度較大的瓶身會下沉，密度較小的瓶蓋則會漂浮，如此就分區開、各自分類回收了。



「RE-THINK 重新思考」提醒，瓶蓋蓋好，回收率才會更高，而包裝紙是為方便回收業者辨識，其實不用特別移除，但最好的方法，還是避免使用寶特瓶。根據《廢棄物清理法》，若未依規定分類、棄置垃圾將處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。未使用專用垃圾袋或亂丟垃圾，同樣可能依法開罰。

