一堆人做錯！雨天開車「少做１事」秒罰3600元，加碼１招避免車子打滑

雨天開車安全備受關注，特別是在能見度不佳的情況下，正確使用車輛燈光才能保障道路安全。究竟下雨天該開什麼燈？根據相關法規，在雨天、濃霧或視線不清時應開啟頭燈，未開燈最高可面臨3,600元的罰鍰。此項規定不僅是法律要求，更是保護自己與其他用路人安全的必要措施。

雨天半數車輛未開大燈

有網友在Threads平台發文並附上行車影片表示，雨天開車時發現行經路段竟有一半車輛未開啟大燈，或僅開啟日行燈，讓他忍不住抱怨：「雨天開車不開燈的到底在想什麼？」而從原PO發出的影片可見，當天因大雨導致視線模糊，幾乎看不清楚未開大燈的車輛。



此貼文隨即引起眾多網友共鳴，紛紛留言表達不滿，「全部檢舉，讓他們長長記性」「他們就是覺得白天幹嘛開大燈的三寶」「晚上下著大雨的高速公路也一堆不開燈的自殺炸彈」。

雨天未開大燈罰款

根據《道路交通安全規則》第109條規定，駕駛人若遇「濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清」等情況時，必須開啟頭燈。若未按規定使用燈光設備，可依《道路交通管理處罰條例》第42條規定，處新台幣1,200元以上、3,600元以下罰鍰。

霧燈別亂使用以免受罰

除了頭燈使用規定外，霧燈的正確使用時機同樣重要。公路局說明，前後霧燈主要用於視線不佳的雨、霧氣候中，透過黃色光的前霧燈及紅色光的後霧燈，增加車輛能見度，提醒前後方來車注意。



然而「交通安全入口網」指出，很多駕駛人在平時夜間，會把霧燈當作頭燈的輔助光源或者車後燈（尾燈）使用，但因為霧燈為發散光源，照射距離較近，照度較強，如果在平時即配合頭燈或作為車後燈使用，很容易造成前述「眩光作用」。



根據《道路交通安全規則》第109條規定，非遇雨霧時不得使用霧燈，且明確規定前霧燈與頭燈不得連動，除非頭燈或前霧燈或車寬燈或尾燈點亮，否則後霧燈不得點亮。裝置前霧燈時，後霧燈應能單獨熄滅，違者同樣可依《道路交通管理處罰條例》第42條規定，處新台幣1,200元以上、3,600元以下罰鍰。

車子打滑怎麼辦

針對汽車輪胎打滑原因，旗山監理站表示，輪胎胎紋深度不足，容易造成輪胎與路面間摩擦力降低，不僅降低汽車性能及增加燃料消耗量，尤其是在雨天行駛時，胎紋深度太淺，輪胎會失去排水防滑作用，因而產生「水上漂」現象，很容易造成車輛失控發生危險，建議駕駛人應定期檢測依規定更換輪胎，避免影響行車安全。



若在開車時發生水漂時，監理站提醒把握３個原則：

１、立即放開油門。

２、抓緊方向盤，保持車輛向正前方行駛，不得轉動方向盤。

３、切勿急踩剎車減速，應讓車輛自然減速直至恢復控制。

▲車子發生水漂現象時，千萬別急踩煞車。（圖片來源：交通部）

