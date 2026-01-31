一堆人傻眼…桃園青年局大樓拉皮被譏「魔改」「紙紮屋」 官方回應了

桃園青年事務局行政大樓外牆施工，被批評「像紙紮屋」、「小畫家畫的」。翻攝黃瓊慧臉書



桃園市政府青年事務局過去因外牆損毀、建築漏水，於去年4月施工更新，桃園市議員黃瓊慧今（1/31）貼出完工前後對比圖，引發網友質疑「像紙紮屋」、「俗不可耐，只塗白色防水塗料都比這好看」，黃瓊慧則說「可能小畫家畫出來的。」

青年局表示，大樓建於民國79年，因外牆系統老化、磁磚剝落，有公共安全風險。本次工程採整體更新辦理，以防止意外並延長建築物壽命。外牆顏色選定依循專業程序，並邀請專業顧問提供意見作為參考，青年局尊重專業並支持在地設計能量。公共工程規劃與執行皆以安全、功能及公共利益為優先考量，藝術及美學應回歸專業層面討論，特定議員不重視過去未能及時修繕造成的風險，總是用特定政治立場在美學上做文章，青年局深表遺憾。

黃瓊慧今在社群上曬出青年局施工前後的對比照，認為被市府「魔改」，並感嘆：「好歹美感也顧一下吧！」「嗚嗚嗚，怎麼變成這樣…超越華國美學，可能是小畫家弄出來的」。有毒舌網友說，「第一次看到外牆翻修可以修成紙紮樓」、「華國美學就是這樣」、「只塗白色的防水塗料都比這好看」、「很沒有藝術氛圍的建築顏色」。

不過也有人持不同意見，「有積木城堡的感覺」、「1800萬只能拉外皮而已，給這麼少錢，你卻要求重建外觀？」、「魔改後真的很吸睛，科技市長用心市容改造」。

