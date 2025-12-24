一堆人去韓國買棉被「殺了又殺」台籍店員不忍了：別丟臉

台灣人常去南韓旅遊，近年「買棉被」被列入必備行程之一，一名在首爾廣藏市場棉被店工作的台灣女網友表示，幾乎每位去買棉被的台灣人都會殺價，她說店裡的棉被已經很便宜，如果大量購買，老闆多少會給些折扣，但有些消費者仍不滿意，不斷情勒，讓原PO忍無可忍，「拜託大家來買棉被不要丟臉，也不要為難店員。」

該名女網友昨在臉書社團「好想去韓國，好康踩雷不藏私」發文表示，真的拜託各位不要再丟台灣人的臉了，她說不知道從什麼時候開始，來廣藏買棉被，「殺價」變成大家必做的一件事。

原PO表示，店裡棉被的定價已經很便宜，四季被單人都在5、6萬韓圓（約新台幣1000至1200元），雙人7、8萬韓圓（約新台幣1500至1700元）；每件棉被大概賺2萬韓圓（約新台幣430元），店家還有店租、包裝、人力等成本。

原PO提到，日前有2名台灣人去店裡買棉被，一開始說要買20件，希望能有優惠，她幫忙爭取到8萬韓圓的折扣，沒想到對方竟不滿意，持續情勒，想再拗3萬韓圓（約新台幣650元）折扣。

讓原PO更不舒服的是，當她用韓文幫忙客人跟老闆殺價的時候，其中一位女子竟用翻譯機翻譯並錄下他們的對話，原PO直呼「這舉動真的很沒水準，希望大家來買棉被不要丟臉，也不要為難店員，真的拜託。」

貼文引發討論，一票網友全看傻，「遇到奧客這筆生意不如不做」、「同為棉被店小幫手，這真的超心累，常常遇到自以為花錢就是老大的客人，還說『我們都是台灣人不能幫忙一下嗎』」、「去韓國真的會看到很多沒水準的台灣人。」

