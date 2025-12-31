一堆人吃錯！跨年吃12顆葡萄 西班牙人親揭正確吃法

西班牙跨年傳統「12顆幸運葡萄」在台灣掀起熱潮。（示意圖／翻攝自Pexels）





今（31）日為2025年最後一天，各國皆有不同的跨年習俗。其中，西班牙流行在午夜12下鐘聲響起時吃完12顆葡萄，每顆象徵新年的一個月份，祈求來年平安順利。這項習俗近年在台灣掀起熱潮，網友紛紛開始練習，也有人曝不會噎到密技，更有西班牙人親自示範如何正確的吃葡萄。

12顆葡萄跨年熱潮

西班牙跨年傳統「12顆幸運葡萄」起源於1909年，當時因葡萄大豐收，農民為促銷而推廣此習俗。依照傳統，每敲一聲鐘便吃下一顆葡萄，共12顆，象徵新一年12個月都能順利平安，而鐘聲間約3秒的間隔，則是為了讓民眾能分次吃完。近年來不少民眾親身挑戰後分享經驗，甚至認為願望真的成真。

對此，也有西班牙人現身說明正確吃法，除了要吃12顆葡萄外，葡萄不是要趕在跨年前吃完，而是要在午夜12時後的36秒內吃完，且一定要選擇綠色葡萄。若希望在新的一年想要幸福還能遇見未來的另一半，還必須坐在桌子底下食用。除此之外，他也分享西班牙人在跨年的時候，會穿帶來好運的紅色內褲，但他也尊重大家的選擇，表示要不要穿都看個人決定。

女歌手魏如萱（娃娃）去年也曾跟風實測，雖然最後未能完成挑戰，但仍在該年交到男友。這股風潮也意外帶動水果行買氣，根據《三立新聞網》報導，水果行業者簡幸甫表示，顧客一進門詢問是否有葡萄，幾乎就能判斷是要挑戰「12顆葡萄」。他也透露，去年因不熟悉此風潮而備貨不足，今年則提前將進貨量提高一倍，銷量較去年同期成長約1至2成。

不過，醫師也提醒，長者與孩童不宜輕易嘗試，避免發生噎食風險。雖然鐘聲間隔設計為約3秒，讓人有時間吞嚥，但仍建議選擇較小顆的葡萄，並放慢食用速度，確保安全。

異國跨年習俗

除了西班牙的「12顆幸運葡萄」，世界各地也有獨特的跨年習俗。例如日本人會在跨年夜吃蕎麥麵，象徵延年益壽；丹麥人則會將舊碗盤摔在親友家門口，代表告別過去、迎向新開始；瑞士人會在午夜將整球冰淇淋丟在地上，象徵願意放下眼前享受，以換取未來的好運與富足；而智利民眾則會前往墓地跨年，與已逝親人共度重要時刻，表達思念之情。

