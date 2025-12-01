一堆人吃錯 這護腎聖品常被吞錯！名醫：誤吃反而敗腎

記者施春美／台北報導

台灣慢性腎病患者至少240萬人。(示意圖／unsplash)

台灣慢性腎病患者至少240萬人，許多民眾努力在飲食上護腎，腎臟科醫師江守山分享4種食物可護腎，包括水、咖啡、薑黃素、褪黑激素，其中薑黃素已被廣泛認證具有強大護腎效果。但他強調，薑黃素非薑黃粉，後者含有傷腎的「草酸」，反而會嚴重傷害腎功能。

江守山接受《三立新聞網》採訪時表示，水、咖啡、薑黃素、褪黑激素是4種能提升腎功能的食物。「水是最便宜、有效的解毒物質；」咖啡也被認證能有效護腎，成人每日飲用上限可達4杯，不抽菸的人甚至無上限。

醫師江守山：薑黃素具有全面護腎的益處

他並大推薑黃素的護腎功效。「薑黃素堪稱具有全面護腎的益處，」他表示，首先，薑黃素可抑制尿酸的合成，同時加速尿酸的排泄，因此可以取代降尿酸的藥物。

其次，薑黃素具有降低糖尿病患者血糖的功能，有助於糖尿病腎病變患者。「更別提薑黃素能夠直接增加腎功能，」因此醫師常用薑黃素來治療腎臟病。

薑黃素不是薑黃粉！薑黃粉常含草酸 誤吃極度傷腎

但江守山提醒，薑黃素不是薑黃粉，薑黃粉常含大量的腎毒性物質草酸，若吃錯，未能護腎，反而極度傷腎，吞服薑黃粉反而會搞壞腎功能。

至於褪黑激素，他表示，褪黑激素可對抗糖尿病腎病變、肥胖引起的局部腎絲球硬化症，而且已知可以對抗大部分的腎毒物，例如化療藥物、抗生素、止痛藥；「有褪黑激素的食物包括咖啡、開心果、酸櫻桃。」

