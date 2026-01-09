一堆人唸錯！心寬體「胖」不唸「ㄆㄤˋ」正確讀音出爐

生活中心／吳宜庭報導

近日，一名家長在社群平台Threads分享兒子的國小國語考卷，引發網友熱烈討論。考卷題目要求學生寫出「胖」字在不同詞語中的讀音，其中包括「肥胖」與「心寬體胖」。原PO的兒子將兩者都寫作「ㄆㄤˋ」，結果「心寬體胖」的「胖」被老師用紅筆訂正為「ㄆㄢˊ」，讓她錯愕直呼：「原來我一直唸錯了30幾年，真的是見識淺薄」。貼文曝光後，網友紛紛留言表示也第一次知道正確讀音，直呼「長知識了」。









心寬體「胖」竟唸錯30年！她看國小兒作業傻眼：原來不是ㄆㄤˋ...正確讀音曝

「胖」讀作「ㄆㄢˊ」，則形容心境安泰、身心舒泰。（圖／翻攝自Threads @sinon10201oeo）

廣告 廣告

教育部《國語辭典簡編本》與《教育部重編國語辭典修訂本》均明確指出，「胖」字依詞義不同讀音不同。若讀作「ㄆㄤˋ」，多指身體肥胖，如「肥胖」；若讀作「ㄆㄢˊ」，則形容心境安泰、身心舒泰，常見於「心寬體胖」、「心廣體胖」等用法。事實上，「心寬體胖」出自《禮記·大學》：「富潤屋，德潤身，心廣體胖」及《兒女英雄傳》的第40回：「一痛快，不覺收了眼淚，嗤的一笑，立刻頭就不暈了，心寬體胖，週身的衣裳也合了折兒了」，原意是心胸開闊、生活無憂，並非形容體型。

心寬體「胖」竟唸錯30年！她看國小兒作業傻眼：原來不是ㄆㄤˋ...正確讀音曝

許多家長紛紛表示「我43歲了也唸錯了30幾年」。（圖／翻攝自Threads @sinon10201oeo）

貼文一出，立刻引起許多家長共鳴。有人表示，「我43歲了也唸錯了30幾年」、「最近也跟著今年剛上小一的女兒，一起重新學國語了」、「我34歲了，國小就是教ㄆㄢˊ」、「至少20年前的小學就在教了」、「以前就是這樣教，只是大家會故意講錯的」，更有家長分享，「買生字簿寫，發現以前教的好多讀音都改了」陪伴孩子寫作業時才驚覺許多字的讀音與以往認知差很大。





原文出處：心寬體「胖」竟唸錯30年！她看國小兒作業傻眼：原來不是ㄆㄤˋ...正確讀音曝

更多民視新聞報導

脫口秀演員大嘲「李多慧中文口音」 畫面曝光引眾怒

尾牙抽中萬元紅包！同事天天追問「怎沒請客」引眾怒

新年新氣象擺脫負能量！「拋開惡運法」步驟一次看

