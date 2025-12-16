一堆人常犯卻不知！他帶狗開車因「1行為」挨罰2千 毛孩乘車規定一次看

有網友表示，朋友帶狗狗出門辦事，途中「開窗讓狗狗透透氣」，沒想到回家後竟遭檢舉，收到2000元罰單。示意圖／取自pixabay

帶寵物出門開車看似日常，但其實在法律上已有明確規範，違規恐挨罰！近期有網友就在社群平台透露，朋友帶狗狗出門辦事，途中「開窗讓狗狗透透氣」，怎料，回家後竟遭檢舉，還收到2000元罰單，這才驚覺原來根據法規，汽機車載寵物必須做好防護措施。

該名網友在Dcard發文表示，跟朋友聊天聽對方說只是帶狗狗出門辦個小事情，本來想說一下下就好，就讓狗狗「開窗看一下外面」，結果回家後發現被檢舉，收到一張2000元罰單，這才明白原來法規有規定汽機車載寵物都要做好防護措施。

原PO坦言，當下聽到其實有點驚訝，原來寵物跟小孩一樣，不能放任牠們在車上擅自亂動，由於他平常也會帶狗狗一起開車出門，便直問大家「防護措施都怎麼做呢？開車帶毛孩出門，還有什麼特別需要注意的嗎？」

此文一出，立刻掀起熱議，網友紛紛回應「開得太讚了」、「有寵物安全座椅，車子行進中，禁止寵物在車中亂走亂跑，會影響駕駛」、「車窗不能讓狗頭伸出去，以防狗跳車或被撞擊」、「其實很多人也不知道寵物真的要放後座，我那次就是因為狗狗跑前座被開單，而且牠在車上一直跳來跳去真的超危險，後來直接買專用汽座，固定好之後就不會亂動了，安心很多」、「主要是不要讓狗狗干擾駕駛開車！為了避免牠跳來跳去，我們都讓他在後座籠子裡，牠在裡面比較穩，開車也比較專心」、「本來就不行這樣，不管有沒有法律我都覺得好危險，誰知道有沒有突發狀況，導致司機沒辦法正常駕駛」、「很多事故都是一瞬間發生的，防護真的不能省」。

寵物乘車也有安規範，違規恐吃罰單。示意圖／取自pixabay

毛小孩乘車安全4大規範

不得伸出窗外：寵物頭部、四肢伸出車窗可能被視為超載或飛落貨物，違法受罰。建議先安撫情緒，可安排短程車程練習，並選安全地點讓毛小孩下車活動。 乘坐後排或車廂：寵物應固定在後座或車廂，避免前後跑動干擾駕駛。切勿抱在腿上或放副駕駛座，以防事故傷害。 不單獨留車內：高溫封閉車內容易造成中暑或熱衰竭，即使開窗也不安全。出門時應確認場所可帶寵物，或將毛小孩隨身攜帶。部分電動車提供「寵物模式」，可短暫留車吹冷氣並顯示安全提示。 選擇寵物安全配備：使用寵物安全座椅、安全帶、運輸籠或防汙墊，可固定寵物、降低意外風險，也避免干擾駕駛，確保行車安全。



