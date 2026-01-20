一堆人愛喝！空姐曝飛機上「最地雷飲料」 喝完又累又渴降落前超後悔

近日，一名資深空姐曝光機上「最地雷飲料」，不僅喝完又累又渴，還可能出現身體不適。示意圖／取自freepik

飛機上你都喝水、咖啡還是果汁？搭飛機時，享用機上餐飲是旅途中的小確幸，但一位擁有10多年飛行經驗的資深空服員卻發出警告，建議旅客在萬里高空上盡量避免點選「含糖飲料」，否則可能會讓剩餘的旅程變得相當難受。

資深空服員建議：高空飛行少碰糖

據外媒報導，這位不願具名的美國空服員在Podcast節目《他人的生活》（Other People's Lives）中分享了她10幾年來的觀察，她強烈建議旅客重新考慮是否要在飛機上飲用含糖飲料（如汽水、果汁等），「我建議不要喝任何甜的東西，因為當血糖驟降（Sugar Crash）或身體產生反應後，那種不適感會非常強烈。」

營養師揭密：高空環境加劇脫水

針對空服員的說法，營養師兼醫療顧問喬伊（Kezia Joy）提供了科學解釋，她指出，含糖飲料在地面上喝或許沒問題，但在機艙內卻會對乘客產生「特別大的影響」。

喬伊解釋，航空旅行本身就會擾亂人體正常的補水機制與新陳代謝，機艙內的空氣濕度極低，這會加速水分透過呼吸和皮膚蒸發流失，本就容易導致脫水，雖然含糖飲料當下可以解渴，但它們的補水效果遠不如純水。喬伊補充道「在長途飛行中，這可能導致旅客在降落前出現輕微不適、異常疲勞，或是感到極度口渴。」

營養師喬伊指出，機艙內的空氣濕度極低，本就容易導致脫水，雖然含糖飲料當下可以解渴，但它們的補水效果遠不如純水。示意圖／取自freepik

機上的茶、咖啡超髒？到底能喝嗎？

除了含糖飲料，近年來許多旅客也因為擔憂水質問題，而不敢在機上點熱茶或咖啡。過去曾有報告指出，若維護程序未落實，飛機水箱可能滋生細菌（如大腸桿菌），這讓許多人對機上的熱飲敬謝不敏。

對此，這位資深空服員也做出了澄清，她表示，雖然大家對於過去的「水箱污染」傳聞記憶猶新，但現代航空公司的清潔標準已相當嚴格，「很多人心裡還是有陰影，覺得水很髒，但聽著，我們機組人員自己也經常在飛機上喝咖啡，一切都很正常。」

她進一步解釋了一個有趣的現象，有時乘客會覺得機上的水喝起來有一股「化學味」，這其實反而是水箱有被清潔的證明，他們確實會清洗水箱，那股味道往往來自清潔消毒過程，雖然喝起來口感不佳，但這意味著它們確實被清洗過。

綜合空服員與專家的建議，旅客在長途飛行中，最佳的選擇仍是飲用瓶裝水或白開水，以保持身體水分平衡，避免攝取過多糖分造成身體負擔，才能以最佳狀態抵達目的地。



