一堆人愛用！她洗衣一動作遭灼傷眼角膜 視力僅剩0.06

大陸中心／游舒婷報導

日常生活中用習慣的東西也暗藏危機！中國一名女子洗衣服時，把黏在一起的洗衣球掰開，沒想到裡面的液體不慎濺到她的眼睛，送醫檢查後視力僅剩0.06，雖然經過治療視力逐漸恢復，但醫師還是警告了相關用品的危險性。

中國一名女子使用洗衣球時，不慎被洗劑噴濺到眼睛，視力剩下0.06。（示意圖／取自pixabay）

根據多家陸媒報導，浙江杭州一名女子日前要洗衣服時，拿出先前囤貨的洗衣球，她發現因為氣溫太高，洗衣球表面都黏在一起，她沒有多想就用力把洗衣球掰開，沒想到洗衣球因此爆開，裡面的洗劑噴濺到她的眼睛，她眼前瞬間一片黑，被家人緊急送到醫院治療。

廣告 廣告

女子到醫院檢查後，發現她的右眼眼角膜遭到灼傷，視力一度僅存0.06，所幸經過治療後，視力已經基本上恢復了。報導中說明，市售洗衣球雖然使用方便，但其中洗劑化學成分具有刺激性，若不慎接觸眼睛，可能造成角膜上皮細胞受損，出現疼痛、畏光、流淚等不適症狀，不過多數情況屬於暫時性，一般不會造成永久視力損害。專家建議，若發現洗衣凝珠黏在一起，切勿用力拉扯，以免內容物噴濺傷眼。

此外，無論是洗衣粉、洗衣精或洗衣球，成分皆具有一定刺激性，民眾在使用各類日常清洗產品時，應注意操作安全，避免濺入眼睛造成意外傷害。

更多三立新聞網報導

正妹遊峇里島離奇半裸亡！傳20人集體中毒 事發旅館照常營業

睡醒記得檢查！枕頭上出現1現象 他就醫驚：罹癌了

上完廁所記得檢查！大便出現2症狀小心 營養師點7警訊：恐罹癌

冬天洗澡小心！醫點名5危險行為 心臟超負荷恐昏倒

