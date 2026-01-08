一堆人搭高鐵無視「1規定」！他怒罵文盲 釣出大票苦主+1：氣到冒煙

生活中心／朱祖儀報導

不少人搭高鐵會使用行李放置區。（示意圖／資料照）

高鐵快速又方便，是不少人仰賴的交通工具。但近來有網友搭高鐵卻一肚子氣，原來是因為高鐵車廂的行李放置區，標示提供28吋以上行李箱優先使用，但他要使用時，卻發現已經被不少小行李箱放滿，直喊「一堆文盲。」文章曝光後引起不少共鳴。

一名網友在Threads發文表示，近來提著30吋及32吋的行李箱搭乘高鐵，準備要放在大型行李放置區時，發現已有不少小行李箱放在該處，佔據了整區的位子，導致他無法放置行李。

廣告 廣告

由於該區上方貼著公告，「大型行李放置區，28吋以上大型行李優先使用，手提行李請放置座位上方行李架」，但實際情況卻被小行李箱佔滿，他不禁氣喊，「高鐵上真的一堆文盲」，並嘆道自己並非抱怨，只是希望高鐵能重視此事。

文章曝光後引起共鳴，眾人紛紛表示，「真的，對於拿28吋行李箱的人來說，真的很痛苦」、「希望越來越多人可以把自己的登機箱之類的都放到自己的位置，就算不放上去，放在腳前面也都夠」、「我真的建議高鐵收費，每次看了真的搖頭」、「我還看過放了一個提袋的…真的氣到冒煙。」

但也有網友認為，「這上面的中文就是優先，優先不是強制」、「優先使用…跟當初博愛座一樣的概念啊，他並沒有強制規定」、『優先』，況且有些人行李很重，如果搬的過程中砸傷其他乘客呢」、「那26吋怎麼辦？抬不上去。」

更多三立新聞網報導

發票算一般垃圾還回收？環保局曝「1關鍵」示警 丟錯恐噴6000元

定期定額台積電「1股都沒買到」！行員揭尷尬真相 全場笑翻

高中妹解不開數學題！阿伯出手「驚人身分曝」 全場讚：文昌帝君下凡

冬天太冷機車發不動！車行師傅教「3招自救」 省下大筆維修費

