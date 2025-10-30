一堆人搶著去？台灣「1連鎖店」月薪6萬 網：業界天花板

一名在好市多工作十幾年的網友透露，他的月收入逼近6萬元。（示意圖／翻攝自unsplash）





您身邊是不是也有朋友在好市多（Costco）工作？您對好市多員工的薪水好奇嗎？最近有PTT網友在聽到一個「驚人內幕」，一名在好市多工作十幾年的網友透露，他的月收入逼近6萬元。讓原PO大吃一驚，引發熱議。

一名網友在PTT論壇上發文提到，自己在遊戲群組中聽到一名資深好市多員工自述的薪資，「他在Costco工作十幾年了，月收入有將近6萬元」，讓原PO感到驚訝，認為這數字遠超過他原本想像「跟7-11店員差不多」的薪資水準，因此上網求證好市多的薪水是否真的如此優渥。

廣告 廣告

貼文一出，掀起一波討論，「外商公司很高吧」、「正職應該不只吧」、「想進去還進不去」、「十幾年才六萬也太慘」、「時薪算高，做滿特定時數還可以加時薪」、「聽說都要裡面工作的人介紹，很少對外徵員工」、「流動率很低就說明了」、「好市多薪水很透明啊，滿時數就加薪，你大學開始打工畢業就是六、七萬，壞處是很累，容易職業傷害，好處是不會違反勞基法，工作一定有錢」、「這才是生活吧，做到老應該一個月有八萬囉」、「好市多的正職幾乎是賣場的天花板吧」。

貼文一出，掀起一波討論。（圖／翻攝自PTT）

根據好市多在104人力銀行等官方管道公開的資訊，好市多員工的薪資制度確實具有獨特優勢，好市多給予新進員工的時薪為253元起，遠高於目前臺灣的基本工資時薪標準。好市多的薪資增長機制相當特別，時薪人員的工時只要累積滿公司規定的時數，即由電腦主動進行薪資升級，這讓資深員工的薪水能夠隨著年資穩定增長。除了高時薪和自動升級制度外，員工還享有許多吸引人的福利。這項制度也讓好市多在零售服務業中保持高度的競爭力，不僅能吸引人才，也能有效提高員工的留任率與忠誠度。

這項制度也讓好市多在零售服務業中保持高度的競爭力。（圖／翻攝自Google maps）

此外，中華電信的福利制度也受到網友討論，一名網友在Threads上分享中華電信的休假制度，特休方面年資滿7年有21天、年資滿10年有28天、年資滿15年有30天；病假全薪、事假有薪5日、事假與家庭照顧假併計有薪7天、喪假特定親屬優於法規、生理假全薪、產假91天、產檢假10天、流產假全薪、陪產檢及陪產假10天。以上全數都優於現行勞基法。

中華電信獎金、育兒福利也十分誘人，包含4.6個月的績效獎金、1至2個月員工分紅、1.6個月三節獎金、生育補助8萬元、小孩6歲前每年可領1.2萬育兒津貼，另有子女教育補助、眷屬喪亡互助金等等。此外，主要照顧者的有薪育嬰假有119週、非主要照顧者則有106週，員工撫育6歲以下幼兒之員工，還可申請每工作日減少工作時間1小時，薪資照給。

中華電信獎金、育兒福利也十分誘人。（圖／翻攝自Google maps）

超優質福利引起網友熱議，「有2個認識的人跳槽去中華電信之後，就一路做了快20年」「工作穩定薪水又高，這福利那裡找」「想轉職了」「我公公在中華電信工作30幾年，一輩子只待過一間公司，福利好薪水高，要退休時都超級捨不得」；不過也有人直言，中華電信的問題本來就不在福利，「問題是裡面有一堆老害低能兒」「中華進去就是養老，妳不用想要改革，制度大於革新，階級制重，沒要養老不要去，只會消磨自己。」