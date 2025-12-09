一堆人收到！她曝詐騙Email細節「超恐怖」 上網求救直呼：很變態

一名網友分享收到詐騙Email，內容直呼太變態。翻攝Dcard



詐騙手法實在多元，所有民眾都要時時注意不要跌入陷阱。就有一名女網友上網發文求助，她說收到一封「Gopay 全球易支付」的信件，甚至還有官方的客服LINE，其中內容她有購買的商品資訊、訂單編號，女網友趕緊上網求助。沒想到一貼出後，大批網友都說「昨天才收到」，不少網友痛批：「連我電話跟地址都有，真的很變態。」

女網友在Dcard以「這是詐騙嗎？」發問，指出近期收到一封「Gopay 全球易支付」的信件，內容有她購買的商品資訊、訂單編號，且付款資料欄位也清楚列出她的姓名、電話與住址，就像真的購物通知一樣，底下還有客服LINE的聯繫方式。

廣告 廣告

女網友半信半疑加入信件中LINE客服帳號後，告知對方自己並無在網路消費，對方稱是她的個資被盜用，且身分證資訊和金融卡帳號被竊取後，透過第三方串接到電子信箱，產生這筆1萬4000多元的訂單，讓她聽了緊急上網發問「Gopay是啥沒聽過啊，這是詐騙嗎？」

貼文一出，眾多網友回覆，「今天傍晚也收到一模一樣的，連我的電話和地址都有，真的是很變態的詐騙」、「電話和地址都是真的，不知道哪裡弄到的」、「我也是昨天收到，剛剛問他們客服，還沒回覆」、「我還仔細看了一下到底是買什麼，下面有假好心的取消退貨連結騙你去LINE客服，我一點進去看到是LINE客服就立馬關掉搜Google，看到這麼多人都收到，真是詐騙無誤了。」

不少網友也紛紛回應，「Gopay，讓你不夠賠」、「Gopay，夠騙，名稱已經告訴妳了」。

更多太報報導

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了

台灣有51位億萬富豪！總財富飆破5.1兆、超越日本與法國