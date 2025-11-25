一堆人每天都在吃！2大食物竟是「癌症加速器」 專家揭防癌5撇步

慢性發炎恐致癌！營養醫學醫師劉博仁呼籲「高血糖」與「高胰島素」的東西要少吃。示意圖／取自pixabay

癌症是台灣的第一大死因，已經連續43年蟬聯榜首，根據衛福部公布的113年國人死因統計，死因前5名依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病。然而，近日營養醫學醫師劉博仁就呼籲，「高血糖」與「高胰島素」的東西要少吃，更傳授5個抗癌撇步。

慢性發炎（Inflammaging）會提高癌症發生率

劉博仁醫師表示，癌症不是突然發生的，是長年慢性發炎與老化加速所累積的結果。而飲食是我們每天都能做的「減少癌症風險」工具。研究指出，身體的慢性發炎會加速DNA受損、讓細胞修復能力下降，形成「癌症容易發生的環境」。

他進一步指出，日常飲食是控制發炎與預防癌症的重要關鍵，透過調整飲食結構、提高抗發炎營養素攝取量，可有效降低身體的「慢性火苗」，避免免疫系統長期處於過度警戒狀態。「吃天然、吃彩虹、吃好油」有助免疫系統保持平衡，使細胞不被過度刺激，維持更健康狀態。

抗發炎飲食三大原則

1.橄欖油、莓果等富含多酚的蔬果，具高抗氧化力，可降低自由基傷害細胞。

2.Omega-3 脂肪酸（如深海魚油），能抑制促發炎因子 IL-6、TNF-α。

3.大量膳食纖維，藉由調整腸道菌相，減少發炎反應。

劉博仁醫師表示「吃天然、吃彩虹、吃好油」，能讓免疫系統不會一直處於戰鬥狀態，讓細胞活得更健康。圖／取自劉博仁臉書

「穩定血糖」可降低癌症風險

研究指出，「高血糖」與「高胰島素」與乳癌、肝癌、大腸癌、胰臟癌等多種癌症有明確關聯，因為血糖升高時，身體會分泌更多胰島素，而胰島素屬於促生長荷爾蒙，會刺激細胞快速增生，長期下來可能成為癌細胞滋長的溫床。

建議飲食方式包括：低GI飲食，減少精緻澱粉、攝取足夠蛋白質、限時進食、多吃原型食物、少吃甜食與白飯與白麵包。劉博仁醫師直言，避免血糖像「雲霄飛車」般劇烈起伏，可減少細胞受到刺激的機會。

腸道菌相決定免疫力高低

研究顯示，腸道菌會影響免疫細胞（特別是自然殺手細胞NK）的活性與慢性發炎反應，也與清除致癌物能力息息相關。有助改善腸道菌相的食物包括：高纖食物（豆類、蔬菜、全穀）、多酚來源（茶、葡萄、莓果、可可）與發酵食品（優格、味噌、泡菜）。

今天好好吃 就是明天最好的健康投資

劉博仁醫師認為，腸道菌就像身體的保全系統，穩定才能精準監控異常細胞。他也分享「防癌5撇步」：

1.每天至少7份蔬果，越多顏色越好。

2.少吃加工肉、油炸物、甜食。

3.每週2至3次深海魚或補充Omega-3。

4.以「地中海飲食」為生活方式，不是短期減肥法。

5.每天吃纖維（豆類、蔬菜、水果、堅果、糙米）撐起你的腸道菌。

他強調，癌症預防不是治療的延伸，而是「老化管理」的一部分，而飲食習慣是最容易被掌控的健康開關。他呼籲「真正有效的防癌，不是靠一次劇烈改變，而是靠每天的小決定。每一口食物，都是在幫身體修復或破壞。」



