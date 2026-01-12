一堆人狂買！她不解「UNIQLO哪裡時尚？」內行曝關鍵：不是衣服的問題

UNIQLO因為價格、剪裁、品質等優勢，吸引許多忠實粉絲。（示意圖：shutterstock／達志）

UNIQLO是許多人喜愛的平價連鎖服飾品牌。一位女子近日好奇詢問，雖然UNIQLO價格實惠、材質不錯，但是缺乏個性，不像韓系、歐美服飾品牌讓人眼睛為之一亮，沒辦法替穿搭加分，讓她忍不住好奇，「UNIQLO哪裡時尚了？」，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛直言，重點要看怎麼穿搭，「是人的問題不是衣服的問題」。

原PO在Dcard發文表示，UNIQLO被譽為平價時尚品牌，服飾以價格來說品質不錯，不過就她看來，UNIQLO很素、很單調、缺乏個性，給人的感覺是「很舒服的路人」，沒辦法幫穿搭加分，不像韓系、歐美品牌讓人眼睛為之一亮，包包等配件也是很無聊、少有好看的款式，讓原PO相當疑惑，「怎麼在台灣的門市每次都一堆人在買？」

對此，許多人紛紛回應，「我以前的想法一直跟妳一樣，直到我看到某朋友穿上UQ的衣服還是一樣潮後我改觀了，是人的問題不是衣服的問題」、「自己醜就不要怪衣服」、「不知道妳有沒有發現，UNIQLO的款式每年都會變化，他們希望衣服可以百搭，所以與其說缺乏個性，不如說是適合穿在所有場合。所以時不時尚其實就看個人怎麼搭配囉」、「不一定要全身都是UQ，它就是基礎單品，妳可以再去混搭其他品牌啊」。

不過也有人同意原PO看法，「我懂原PO的意思，感覺UQ就是賣一些基本款，如果穿搭要有特色，不可能全身都穿他們家的，一定要搭其他單品」、「認同，就是中規中矩、簡單乾淨，但真的沒有讓人驚艷的感覺」、「認同，明明一樣日系，GU版型那些好看很多，UQ就是素素的單調…」。

