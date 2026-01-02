一堆人看病20分鐘！她只要30秒超困惑 醫曝「3大特徵」享尊榮待遇

有網友發文討論為何自己看醫生速度總是比別人快。（示意圖／Pexels）

近日有民眾在Threads上發文表示，自己看醫生大概30秒內解決，但是其他病患都可以待10至20分鐘，引發廣泛討論。對此，醫師陳志金在底下留言解惑，點出病患要具有「3大特徵」，才能享受30秒看診的尊榮待遇。

該名網友提到，他看診時往往「30秒內就解決」，但觀察到其他病患經常一待就是「10~20分鐘」，且並非只有一兩位這樣，而是連續數人皆如此，讓他感到好奇這些人是如何與醫師互動這麼久。他理解部分病人可能病情較複雜，但實際經驗中，多數患者都與醫師長談，顯得格外反常。

該文章一曝光，隨即引發網友熱烈回應，「看很快代表你是正常人，能正常溝通的人」、「有可能比較嚴重」、「勸你不要羨慕看得比你久的人，他明天還在不在都是個問題」、「下次去小醫院就好，老人家很愛去大醫院排隊」、「因為醫生在進行通靈的儀式，要從阿嬤的沒有啦我沒有吃什麼東西，推測出她昨晚的羊肉爐加了幾瓶米酒」、「老人瞎聊，年輕人都是這個吃藥、那個復健、下去照光，掰掰就離開了」、「也有不嚴重的，一直跳針這種，也可以講很久」。

除了民眾經驗分享，一位曾任職的前護理師也留言佐證，「很多老人不是去看病的，是去找醫生聊天的」。

對此，重症醫學科醫師陳志金也提出觀察與解釋。他指出，若病患具備三項特質，便能「享有30秒看診的尊榮待遇」，分別是：「回診追蹤且病情單純」、「能清楚掌握自己的病情」、「表達能力與理解能力良好」。換言之，越是能快速明確表達需求的患者，診療流程也就越迅速，醫師也能有效提供治療建議。

