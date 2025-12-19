一堆人等他！ 轎車「卡死巷弄」 住戶爆：違停機車太多啦

車輛卡在巷弄中，民眾熱心上前指引。（圖／翻攝自Threads＠nick_nxx_）





台中有網友發影片，在台灣大道巷弄中，有車輛卡死，導致後面的人都無法通過，很多人認為駕駛開車技術不好，但是有附近住戶透露，其實這邊「違停」的機車很多，才會導致車道更限縮，讓車輛無法通過。

長長人龍被白色轎車堵住，不過其實車輛也很無辜，想走卻走不了。民眾上前指引靠左，試圖疏導交通，這裡是台中龍井區的台灣大道，網友拍下影片，白色轎車開進小巷卻卡死整條路。

有附近住戶出面解釋，不完全是駕駛的不對，因為路邊有許多違停機車，讓原本就狹窄的巷弄變得更擠，剛好轎車車身較大，才會導致完全堵塞。

廣告 廣告

網友留言表示，真的要處理機車違停問題，導致失火時消防車進不去，而到底是因為車位少，還是騎士們只是圖個方便，忽略他人用路權，警方也將到場釐清取締，杜絕違規亂象。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

為閃違停車！婦騎車追撞大貨車車尾 右小腿受傷送醫

查詐騙案途中撞違停貨車 高雄54歲巡佐亡

獨家／違停釀禍！3大車停紅線 汽車駕駛閃避逆撞騎士

