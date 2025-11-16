一堆人自費打流感疫苗！全因要去「這國」玩 一次秒懂如何避免流感、重症

一堆人自費打流感疫苗！全因要去「這國」玩，醫示警：一周內暴增1.5倍要小心。示意圖／取自pixabay

小兒科醫師陳木榮近日談及，日本流感盛行，最近到診所打自費流感疫苗的朋友大部分都說過陣子要去日本，為了安全起見，先來打流感疫苗。他坦言，以往流感大爆發都是農曆過年期間，今年9月1日開學後就有一波大流行。對此，前台大醫院感染科醫師林氏璧也提醒，日本一周內暴增1.5倍流感患者，前往日本旅遊務必戒慎小心。

林氏璧醫師在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文指出，日本夏天新冠流行已經下來，但流感交棒，3周前每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，現在已增加到21.82人的高點了。目前在台灣流感稍降，日本往上升，主要都是同一株A型H3N2。根據國立健康危機管理研究機構等的報告，截至11月9日的一週內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為8萬4183人，是前一週的1.5倍。每家醫療機構平均通報患者數為21.82人，比前一週的14.9又增加了不少，2025年度第一次超過了20，流行比去年早了約1個月。

林氏璧醫師貼出每家醫療機構的平均患者數，包括宮城縣： 47.11人、埼玉縣：45.78人、神奈川縣：36.57人、福島縣：34.63人、岩手縣：30.24人、千葉縣：29.95人、東京都：29.03人、北海道：28.20人、秋田縣：27.68人、山形縣：26.36人、兵庫縣：25.30人、栃木縣：25.06人、沖繩縣：23.44人、茨城縣：22.90人、京都府：20.87人、愛媛縣：20.30人。他表示，東京神奈川、千葉、埼玉的關東區域，東北的許多縣份，北海道、神戶和京都的關西區域，幾乎所有都道府縣的患者數都比前一週有所增加，很廣泛流行，僅有沖繩稍稍下降。

林氏璧醫師進一步解釋，超過10人是「注意報」等級，超過30人則是「警報」，東京雖然是29.03人沒有到30人，但也在昨天發布了流感警報，因為若超過30的保健所轄下人口超過東京都全體人口的30％，也會發布警報，目前東京都31個保健所中已經有12個保健所超過30，轄下人口已經佔了全体人口的46.18%，因此發布警報。自2025年9月1日起，截至11月9日，東京都內的學校、醫療院所、社會福利設施等共報告了1616 起類流感的群聚案例，造成了1125件各級學校的停課，去年同期僅有99件。

他也引述NHK報導表示，東京府中市的都立兒童綜合醫療中心從上月底開始，因流感惡化而被緊急送醫的兒童人數有所增加，每週住院患者人數約為20 人，據稱已接近往年高峰期的收治數量。其中，有一名小學生因持續高燒和痙攣被送該醫院，雖然使用了人工呼吸器進行治療，但病情惡化，在一週後不幸去世。他提醒，流感腦病會引起意識障礙和痙攣，有時會導致死亡或留下後遺症。

至於台灣流感狀況的部分，林氏璧醫師則表示，第45週（11/2-11/8）類流感門急診就診計101100人次，較前一週下降7.5%，其中急診類流感就診病例百分比連續2週低於流行閾值，研判脫離流行期。不過，羅一鈞署長提醒，秋冬氣溫下降，流感疫情可能在12月中到月底再次捲土重來。今年流感季累計258例重症病例（90例H1N1、162例H3N2、2例A未分型、4例B型）及27例死亡（9例H1N1、17例H3N2、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占80%）為多，97%未接種本季流感疫苗。目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型，這和日本目前流行的狀況是很像的。

林氏璧醫師也分享，自己12月可能會計畫去東北，「今天已經去施打了左流右新，至少給14天讓抗體可以生成。目前兩手局部有點小痛，但還好。我打到的流感疫苗是國光，一開始左手比較酸麻，右手幾乎無感。現在是施打後12小時，莫德納這邊好像有稍微痛一點。」

出國玩很貴，生病更貴！如何避免流感、重症？

「人在海外被流感重擊，比你想的可怕！」台灣胸腔暨重症科醫生黃軒直言，語言不通，加上醫療不熟是最糟組合，為什麼出國更容易中標？就是因為「睡不好+時差亂」，導致T細胞直接掉線，長途飛行壓力爆表引發免疫下降，飛機濕度比沙漠還低，鼻腔就會變乾，病毒便容易找上門。

黃軒醫師表示，65歲以上、慢性病、孕婦、幼童、免疫弱、熬夜喝酒壓力大、飛行長+去寒冷乾燥國家，最容易重症，究竟該怎麼避免？他也分享5撇步：

1. 出國前2週打流感疫苗。

2. 飛行時噴鼻+喝水+不喝酒。

3. 口罩+酒精+鹽水鼻噴一定要帶。

4. 抵達48小時不要硬玩。

5. 發燒喉嚨痛48小時內就醫。

6. 生病不要撐、冷濕不要淋。



