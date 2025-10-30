一堆人被騙！小心iPASS MONEY詐騙新招，苦主１動作10萬元存款沒了

數位支付工具日益普及，詐騙集團也翻新手法騙取民眾錢財。近期有詐騙集團鎖定一卡通公司iPASS MONEY即將與LINE Pay分家的時機，假冒官方發送「資料更新」電子郵件，成功騙取多名民眾個資並盜刷帳戶。一名女網友因此被騙走６萬元，帳戶還慘遭當作人頭使用；另一名男網友更在短短10分鐘內損失近10萬元，讓他直呼「教訓很痛」。

點擊詐騙信件淪為人頭帳戶

一名女網友在Threads發文表示，由於一卡通公司iPASS MONEY將在年底和LINE Pay分家，因此收到更新資料的電子郵件時並未起疑，直接按照指示輸入個人資料。沒想到這一個動作不僅害她被騙錢損失６萬元，帳戶還淪為人頭帳戶使用，綁定的銀行帳號遭到停用，她也因此被當成詐騙集團的同夥。

廣告 廣告

假冒iPASS MONEY盜刷數十萬

另一名男網友也在Threads分享類似遭遇，他收到一封電子郵件，提醒一卡通iPASS MONEY正進行「使用資料確認作業」。由於登入流程看起來與官方一樣，他便照著指示依序輸入手機號碼、驗證碼、身分證字號及密碼。結果才剛操作完畢，就收到銀行帳戶異動通知，發現在日本商店被盜刷９萬5449元。雖然他第一時間凍結綁定銀行帳戶，但仍感嘆「這個教訓很痛，錢錢８成也回不來」。



該名男網友透露，到警局報案時，剛好遇到另一名遭遇相同詐騙手法的受害者，才發現自己並非唯一受害人。他也分享這次慘痛經驗學到的教訓，包括「沒有什麼事急著當下做決定」「不要貪，不要相信任何人或文字」「有任何被動要填寫資料的東西，都先查證或問GPT」，以及「收mail先看寄信人帳號」等防詐要點。

詐騙受害者眾多

文章曝光後釣出不少苦主現身說法，「昨天我也收到，但習慣會看一下寄件人的mail，不是官方的都直接刪除」「妳不孤單，我也中了，不過錢馬上追回來」「我剛收到不起訴公文！！我跟你一樣是iPASS MONEY被盜走，妳一定要報警，警察會說因為妳是嫌疑人，所以不用立案，你要堅持報案，主動一點看是哪個偵查隊辦的，加快進程」「大家真的要小心，不管是ETC、信用卡、罰單、統一發票中獎 ，什麼信件都不要去點，也不要輸入卡號個資，有什麼疑問，你們就登入自己手機下載的App去查詢」。

一卡通公司呼籲防詐原則

針對iPASS MONEY詐騙事件，一卡通公司發出防詐公告，指出近期詐騙集團假冒iPASS MONEY，透過簡訊、電子郵件或電話，以「資料更新」「帳戶異常」或「系統升級」等名義，要求用戶提供簡訊或交易驗證碼，或要求核驗帳戶資料，但此類訊息均為詐騙。



一卡通表示，官方絕不會主動向用戶索取驗證碼，提醒民眾務必謹記「防詐３不原則」，分別是「不透露驗證碼、密碼或個人資料」「不點擊陌生連結或開啟不明附檔」「不依隨陌生來電指示操作」。如果有碰到可疑狀況，可立刻聯絡客服。

▲點擊陌生連結要小心，以免被騙錢。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

更多食尚玩家報導

普發一萬最快11/12入帳！５種領取方式、資格、線上登記時間網站懶人包

還有３張千萬發票沒人領！「購物明細曝光」包含全家、7-11，倒數１週充公

下雨天曬衣服不會乾？達人教４招快乾無霉味，加碼曝１物吸濕力超強又便宜

快衝「三麗鷗主題咖啡廳」！打卡巨型大耳狗牆、療癒甜點，限定周邊也要逛



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章