一堆人踩雷！雞蛋別再放冰箱門邊 醫揭「正確保存法」

雞蛋營養價值豐富，但若挑選與保存方式不當，可能影響新鮮度與食用安全。腎臟科醫師顏宗海提到，雞蛋買回家後，建議在1個月內食用完畢，保存時不建議放在冰箱門邊，此處溫度不穩定，最好放於冰箱內側，另外，一旦蛋殼破裂、蛋液異味，就不要食用。

顏宗海在節目《健康e起聊》指出，雞蛋分成洗選與散裝，賣場主要販售洗選蛋，通常已經清洗並分裝在塑膠盒內，而散裝蛋未經清洗，表面可能殘留羽毛或糞便，選購時挑外殼完整、無裂痕的雞蛋，回家後立即冷藏，以保持新鮮，建議在1個月內食用完畢。

雞蛋買回家冷藏保存時，多數人會放在冰箱門邊，但冰箱門經常開關，導致溫度不穩定，並非最佳位置，建議放在「冰箱內層」，溫度相對穩定，有助於抑制微生物滋生。另外，放置方式也大有玄機，建議尖頭朝下（氣室朝下），可維持雞蛋的新鮮度。

顏宗海提醒，若打蛋時發現蛋殼已經裂開，表示不新鮮，建議丟棄，蛋液出現異味也要注意，若蛋液鬆散且有臭味，千萬不要食用。無論是賣場的洗選蛋還是市場的散裝蛋，挑選、保存與食用時都要注意新鮮度與方式，才能吃得安全又安心。

