一堆人還不知道！錢放郵局漏看1規定 他驚呼：虧大了

生活中心／游舒婷報導

日前有民眾發文表示，自己將存款放在郵局活儲，沒想到最近才發現漏看了一項規定，這才驚覺原來超過100萬後，郵局就再也不計利息，讓她得知後直呼超虧。發文一出，就有網友陸續分享其他推薦理財方式。

民眾漏看郵局一規定，放了100多萬在郵局才發現虧大了。（圖／資料照）

一名網友日前在網路上發文，表示自己有一筆存用來當備用金的錢放在銀行，前幾天看到新聞，才發現郵局活儲超過100萬元的話不會有利息，讓她相當訝異。她表示自己一直相信郵局，因此沒有特別注意，沒想到到了一定金額根本沒生錢，長期下來根本超級虧，發文除了提醒大家以外，也想向廣大網友們請益，是否有推薦的活儲帳戶。

廣告 廣告

看到該篇貼文，網友們紛紛留言「郵局0利息不可怕，可怕的是你現在才知道，而且是透過新聞」、「郵局沒有雷你，人家一直都有公告，你自己沒注意」、「沒生錢就算了，還可能會被通膨慢慢吃掉，超虧」、「往好處想，郵局至少不會倒閉」。

大家也紛紛給出意見，「高利活儲蠻推王道的，我都存他們家」、「存銀行」、「不想投資不想理財的話，可以放銀行或郵局定存。定存網路申請就可以了」、「以妳的情況，放郵局的話妳可以分成兩筆定存，問題不就解決了嗎？」

更多三立新聞網報導

唱衰台積電跌破500！新天價1705元打臉 台大副教授被抓包刪文

月薪35K每月存1.2萬！小資女曝5大省錢法：不用過得很拮据

2026賺大錢！觀音開示「4生肖」財運旺 貴人運加持超好運

LINE最新詐騙手法曝！1招偽裝成官方網站 他驚：不知不覺上當

