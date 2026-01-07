一堆人都做錯！只有1個暖暖包別握手上 醫曝正確位置：全身都暖
健康中心／陳慈鈴報導
面對越來越冷的天氣，除了衣物禦寒，帽子、圍巾、手套、耳罩、暖暖包等也紛紛被拿出來使用。但很多人如果手上只有一個暖暖包，經常會握在手上取暖，結果身體卻依舊涼颼颼，無法達到暖身的作用。對此，日本醫學博士福田千晶過去就分享正確做法，只要把暖暖包放在身體這個部位，全身都能夠暖呼呼。
福田千晶曾於著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中提及，面對低溫天氣之際，如果身邊只有一個暖暖包，建議優先把它放置在腰部的位置，如此一來就能夠發揮最大的保暖效果。
至於原理為何？福田千晶解釋，由於腰部周遭涵蓋了肝臟、腎臟等重要器官，所以一旦腰部暖和了，大腦就會開始釋放出放鬆的信號，對身體下達指令，把大量的血液往全身輸送，這樣一來四肢末稍也會漸漸地回溫。
福田千晶還提到，如果身上不只一個暖暖包，建議除了放在腰部外，還可以貼在背部、腹部或頸部等部位，這樣既能夠達到保暖，也能達到緩解痠痛或頭痛等作用。如果只是單純把暖暖包握在手中，熱能只會被集中在手部，其他部位還是會感受到寒意。
