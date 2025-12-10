一堆人都吃錯！早餐「1吃法」以為健康 醫：血糖恐速飆、引發膽結石

記者蔣季容／台北報導

你也有「飲食越清淡就越健康」的迷思嗎？秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在臉書指出，早餐若是過度清淡，可能會造成嚴重後果，不只會缺乏營養素，可能還會引發膽結石等風險。

1、油脂攝取不足，可能引發膽結石

適量油脂的作用是「刺激膽囊收縮」和「促進膽汁分泌」，不是「增加身體負擔」。很多人一開始只覺得早餐不吃油就能「減肥護肝、清腸排毒」，但仔細了解會發現，長期缺乏油脂會讓膽囊缺乏收縮刺激，膽汁長期滯留濃縮，這種膽汁淤積通常是慢性累積的，不像急性膽囊炎那樣有立即疼痛。

2、蛋白質攝取不足，肌肉可能流失

為什麼早餐的蛋白質比其他餐更重要？因為經過一夜禁食後肌肉蛋白質分解加速！很多患者一開始以為早餐喝粥配鹹菜就夠清淡健康，但實際上這種搭配的蛋白質含量遠低於身體需求，長期下來肌肉量當然會流失，尤其是肌少症的老人更要注重蛋白質攝取。

3、血糖控制標準被誤解

早餐清淡對血糖控制格外容易產生誤區，很多人以為只吃白粥、白饅頭就是清淡，實際上這些精緻澱粉會造成血糖快速上升又快速下降。正常的血糖應該緩慢上升並穩定維持，需要搭配蛋白質、脂肪、纖維來延緩吸收，但純澱粉早餐可能讓血糖像雲霄飛車一樣劇烈波動。

4、營養素缺乏

很多人長期早餐過度清淡，卻不知道可能導致多種營養素缺乏！例如缺乏脂溶性維生素A、D、E、K會影響免疫功能，缺乏B群會影響神經系統，缺乏鐵質會造成貧血，這種「營養不良」雖然不像急性中毒那麼明顯，但長期影響依然存在，特別是成長期兒童和孕婦更要小心。

