一堆人都吃錯！紅蘿蔔1吃法竟浪費9成營養，中醫教你加2食材燉煮湯溫脾養氣、除生味

Netflix實境料理節目《黑白大廚：料理階級大戰》第2季自上線以來話題不斷，隨著節目中最具討論度的「無限地獄料理賽」登場，本季指定地獄食材「紅蘿蔔」也正式揭曉。上週六（10日），Netflix更將節目經典場景「台版紅蘿蔔地獄」搬進台北101水舞廣場，吸引上萬名粉絲與民眾到場朝聖。

回到日常餐桌，紅蘿蔔幾乎是天天可見的料理配角。儘管其營養價值廣為人知，對部分人而言卻因氣味或口感而難以下嚥，經常成為被挑掉的蔬菜。紅蘿蔔究竟該不該吃？中醫師指出，從中醫觀點來看，飲食養生的核心講求體質、消化能力與個人接受度，想養脾胃、潤眼明目，但無法接受紅蘿蔔的風味，則可透過其他食材替代，關鍵在於對症、對體質，而非執著於單一食材的迷思。

不喜歡吃紅蘿蔔？聰明選擇替代食材也能養生

紅蘿蔔是常見的家常食材，無論炒菜、煲湯、燉肉、煎蛋、煮咖哩甚至運用於甜點中都十分普遍。紅蘿蔔鮮明的橘紅色澤與豐富的營養價值，使其長年扮演著餐盤中的配角，但也正因為顏色、氣味與味道鮮明，反而讓部分人對它敬而遠之。

信義馬光中醫診所林怡嫣中醫師指出，從中醫觀點來看，飲食養生的核心並非一定要吃某種食物，而是講求體質、消化能力與個人接受度。若真的不喜歡紅蘿蔔的氣味或口感，想養脾胃可改以山藥等性質溫和、易消化的食材；若以潤眼明目為目的，也可透過枸杞等食材來替代。關鍵在於「對症、對體質」，而非單一食材的迷思。

紅蘿蔔、白蘿蔔不是近親？中醫解密紅白蘿蔔差別

紅白蘿蔔向來是中國北方冬季餐桌上的常見食材，民間亦流傳「十月蘿蔔賽人參」的說法。不過，這句俗諺多半指的是白蘿蔔。白蘿蔔早在周代便已出現，是歷史悠久的栽培作物；相較之下，紅蘿蔔則屬「後來者」。根據《紹興本草》記載，紅蘿蔔推測於宋代經胡人傳入中土，因外形與白蘿蔔相似，且同樣食用其根部，便沿用「蘿蔔」之名，再以顏色稱為紅蘿蔔，或以來源稱作胡蘿蔔，以作區分。

從名稱看似相近，但若從現代生物學分類來看，紅白蘿蔔其實並非近親。林怡嫣進一步說明，紅蘿蔔屬於繖形科、胡蘿蔔屬，也因此有些人會覺得紅蘿蔔帶有類似芹菜或香菜的辛香氣味，正是因為來自同屬繖形科植物的特性；相較之下，白蘿蔔則歸類於十字花科、蘿蔔屬，與花椰菜、高麗菜同科。

若從傳統中醫觀點來看，林怡嫣表示，在中醫典籍《本草綱目》中，李時珍將紅蘿蔔的性味歸為「甘、辛，微溫，無毒」，認為其功效在於「下氣補中，利胸膈腸胃，安五臟，令人健食，有益無損」，以補中焦、調理脾胃為主要作用。至於，現代人熟知的「護眼」印象則是在近代發現紅蘿蔔富含 β-胡蘿蔔素後逐漸建立，推測與古代夜間照明尚未普及、生活作息多隨日出日落，對夜視需求較低有關。

【紅白蘿蔔差異表】



紅蘿蔔（胡蘿蔔） 白蘿蔔（萊菔） 生物學分類 繖形科（與芹菜、香菜同科） 十字花科（與花椰菜、高麗菜同科） 性味 性平、味甘 性涼、味辛甘 主要功能 補肝明目、健脾養血 清熱生津、消食下氣 適合對象 視力疲勞、脾胃虛弱者 腹脹、痰熱咳嗽者 吃法建議 必須油炒/熟食 脾胃虛寒者應少吃生食 服中藥時之禁忌 無特殊禁忌 服用人參等補氣藥時應避免食用

紅白蘿蔔不能一起煮？紅蘿蔔1吃法錯了營養吸收超差

關於紅蘿蔔的吃法，其實很多人都吃錯了方式。林怡嫣表示，從中醫角度來看，紅蘿蔔生食偏寒、較難消化，煮熟後反而更能健脾補中；從營養學來說，紅蘿蔔中的β-胡蘿蔔素屬於脂溶性營養素，若生吃，吸收率只有約一成，但經過油脂烹調後，吸收率可提升到九成以上，因此建議以油炒或與肉類同燉，營養才能真正被身體利用。

至於，許多民眾可能常有疑惑「紅白蘿蔔能不能一起煮」。林怡嫣解釋，其實只要煮熟，紅蘿蔔中的分解酶就會被破壞，不必過度擔心；加上紅蘿蔔性質偏補、白蘿蔔偏清涼，搭配反而能取得平衡，一般家常湯品如紅白蘿蔔排骨湯，安心同煮、安心食用就好。

「飲食養生，重在適合與願意，而非勉強。」林怡嫣表示，如果要攝取紅蘿蔔的營養但不喜歡其味道，可以用煮湯的方式透過肉類油脂與其他食材的甜味平衡其風味，並有助提升吸收效率。以下推薦冬日溫脾養氣湯食譜：

紅蘿蔔食譜推薦：冬日溫脾養氣湯



材料：雞肉/排骨300克、紅蘿蔔1條、玉米3根、水1800cc、生薑2片、鹽酌量。

步驟：

1. 雞骨架/排骨清洗乾淨，以開水川燙過後入鍋。

2. 紅蘿蔔清洗、削皮，滾刀切塊，放入鍋中並注水，伴生薑2片。

3. 蓋上鍋蓋大火煮至沸騰後，轉小火繼續煮20分鐘，放入玉米，續煮20分鐘後，調味即可完成。

資料提供：馬光中醫診所

責任編輯：林勻熙

核稿編輯：陳宛欣



