一堆人都在穿！專家示警「3種危險鞋款」害腳部變形

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專家示警洞洞鞋、防滑老人鞋、厚底雪地靴恐讓腳底疼痛變形。示意圖／東方IC

厚底「洞洞鞋」近年又重回流行，不僅能裝飾上可愛圖案，搭配襪子又是另一種穿搭。不過有專家示警，長期穿恐引發足弓塌陷、足底筋膜炎等問題。此外，包含防滑老人靴、厚底雪地靴也被點名。

「厚底洞洞鞋」影響足弓發展

根據中國《星視頻》報導，專家表示，不少人喜愛穿著「踩屎感」（意旨柔軟）的厚底洞洞鞋，不過鞋底設計過於平軟且支撐力不足，難以有效固定足弓與下肢，長期穿著恐引發疼痛、足底筋膜炎，鞋型較為寬鬆也容易扭傷。

兒童長期穿著，可能影響足弓發育，增加「扁平足」的風險，若鞋子材質不佳，加上潮濕悶熱，更可能孳生真菌，提升罹患香港腳。

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專家示警洞洞鞋恐讓腳底疼痛變形。示意圖／東方IC

「厚底雪地靴」容易跌倒、滋生細菌

「厚底雪地靴」雖有修飾腿部、增高效果，不過同時也會降低對地面感知靈敏度，提升行走時的跌倒風險，而鞋身過軟、穩定性大幅下降，導致腳踝不穩與足跟變形，進一步引發肌腱炎。此外，厚底雪地靴講求保暖，內部毛絨材質也容易孳生細菌。

厚底雪靴容易導致跌倒。示意圖／Freepik

「防滑老人鞋」更黏地

同樣具有高風險的還有「防滑老人鞋」，有醫師指出，部分鞋款過於強調防滑效果，鞋底的紋路過深反而容易「黏地」，長輩行走時反而容易被絆倒。此外，鞋底使用柔軟材質，缺乏支撐也會導致足弓退化，引發腳底疼痛、步態不穩。

防滑老人鞋。圖／翻攝自微博

鞋子應該這樣買才對

專家呼籲，挑選理想鞋子時應多注意鞋款設計，包含鞋頭需預留讓腳趾能夠自由伸展的空間，鞋底厚度不宜超過3.5公分，後跟必須完整包覆腳踝，鞋底則必須「前掌可彎折、中後段有支撐」，並應挑選透氣網布或真皮等材質鞋款

若需穿著上述鞋款，應限制時間並免長距離走動，一旦出現疼痛、小腿痠脹時，也應及早更換鞋子，以免造成不可逆的傷害。



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