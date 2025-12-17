一堆人都學錯！「獨樂樂不如眾樂樂」不唸ㄌㄜˋㄌㄜˋ 真實讀音曝光

獨樂樂不如眾樂樂真實讀音嚇壞網友。示意圖／Freepik

中文博大精深，其中不少「讀音」也時常成為眾人討論話題。近日有網友分享，時常聽到的俗語「獨樂樂不如眾樂樂」，其實讀音並不是照著直覺唸，導致許多人長年都唸錯。該篇貼文引起網友熱議，大嘆「真的超少人知道」，甚至還有人表示「連國文老師都唸錯」。

有網友在Threads上發起「沒看書真的不知道」的話題，引來大批網友分享長期被誤解或忽略的知識，其中有人列出俗語「獨樂樂不如眾樂樂」，表示真正讀音不是唸「獨ㄌㄜˋㄌㄜˋ不如眾ㄌㄜˋㄌㄜˋ」，而是在第1個「樂」改成「ㄩㄝˋ」的讀音，因此整句話應讀作「獨ㄩㄝˋㄌㄜˋ不如眾ㄩㄝˋㄌㄜˋ」。

廣告 廣告

該則留言發布後瞬間掀起大批網友討論，紛紛表示「欸這個真的超少人知道」、「從小到大都忍不住在心裡糾正」、「有沒有可能別人只是疊字字」、「我會知道是國文老師教的」、「這不是大家都知道嗎」、「我都一直認為大家是故意這樣講的」、「謝謝你」、「什麼」。

獨樂樂不如眾樂樂讀音曝光。圖／翻攝自國家研究院官網

根據教育部重編國語辭典修訂本指出，「獨樂樂」出自於《孟子．梁惠王下》，指的是獨自享受聽「音樂」的快樂，因此整句話的意思便是「獨自享受音樂的快樂，不如與眾人分享音樂的快樂」，強調分享的重要性。

此外，也有人分享其他冷知識，包含「生魚片是中國傳到日本的」、「海豚會戳河豚，讓河豚釋放毒素，海豚就可以吸得很嗨」、「彼得兔的爸爸被做成肉派，兇手還是鄰居太太」、「一絲不掛，是沒有一絲煩惱的意思哦」、「無尾熊會吃媽媽的大便」、「烏鴉的羽毛不是黑的，是五彩斑斕的」。



回到原文

更多鏡報報導

青山王祭「正妹女警」12秒片爆紅！上萬網友朝聖封：廟會最精采風景

基隆婦買菜遭毒駕撞飛慘死！夫怒批「別想和解」：放走以後又會撞到誰

我沒有姊姊了！23歲女清潔員遭酒駕撞死妹妹哭斷腸 當地居民嘆「那抹微笑」成追憶