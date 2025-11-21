一堆人都忽視！出現5症狀恐是「沉默殺手」找上門，早餐吃不下也要留意。示意圖／取自pixabay

直腸是大腸的最後一段，被認定為「沉默」的器官，直到癌症發展到晚期才會出現明顯異常，不過，其實避免大腸癌有方法，若在醒來後的第二天早晨，遇到一些奇怪症狀就務必留意了，它們是「警告信號」，千萬別忽視。

大腸癌曾登台灣「癌王」 發病率頗高

大腸癌曾是台灣發生人數最多的癌症，更曾被稱為「癌王」，近年（特別是110年起）肺癌新發人數快速上升，使得肺癌在新發癌症人數上超越大腸癌。不過，儘管排名從第一跌到第二，大腸癌仍然是台灣非常高發的癌症之一，雖然死亡率下降，加上篩檢政策，防治效果有一定成效，但發病率尚未穩定下降。

根據Sanook報導，早上醒來後，如果出現以下5種「奇怪症狀」，那就要小心了，因為這可能是罹患直腸癌前的「警訊」。

1.排便不盡感（裡急後重）

如果早晨醒來時出現劇烈腹部痙攣，排便後仍感覺腸道未完全排空，或者即使排便完畢仍有胃部沉重、想繼續排便的感覺，這都是需要立即就醫的警告信號。這種症狀可能是因為腫瘤逐漸增大，占據了直腸空間並刺激神經，使大腦錯誤地感知腸道已滿，從而引發假性排便感。這種情況在早晨尤為明顯，常被誤認為痢疾或便秘。

2.起床後下腹部或直腸疼痛

若醒來後立刻感到下腹部鈍痛、沉重或不適，並延伸至直腸，且即使改變睡姿也無法緩解，這是一個不容忽視的信號。惡性腫瘤可能引起局部發炎、壓迫或侵犯周圍組織，導致持續性疼痛，這種疼痛通常整夜存在，早晨最為明顯。雖然有時類似痔瘡疼痛，但癌症引起的疼痛往往持續且隨時間加劇。

3. 睜眼後出現疲勞或身體機能下降

即便睡眠充足，醒來後仍感到疲倦、無力或精力不足，也可能是身體發出的警告。直腸癌可能導致慢性內出血，患者可能在無意識中排出少量血液，長期失血會造成貧血，使身體處於持續疲勞狀態，尤其早晨醒來時症狀最明顯。

4.大便形狀異常（含血或黏液）

早晨第一次排便最容易發現異常。若大便形狀變細（如鉛筆狀）、稀薄，或伴有鮮血、血塊或黏液，應高度重視。大便變扁可能是直腸腫瘤增大、壓迫腸道通道所致；鮮血伴黏液則提示直腸內壁受損，與痔瘡引起的少量鮮血不同。

5.早餐時噁心或食慾不振

若突然出現早餐噁心或食慾下降，尤其是完全吃不下早餐，也可能是嚴重消化系統疾病的信號。大腸癌在擴散或造成腸道阻塞時，會影響整個消化系統，引發不適、腹脹及噁心。腫瘤釋放的毒素和排便異常也會降低食慾，使患者早晨醒來就感到不適。



